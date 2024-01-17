Google надасть українським держслужбовцям 5 тисяч ключів безпеки для захисту облікових записів

17 января 2024 г., 10:35

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На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Google представила візію для безпечної державної цифровізації. Компанія підтвердила, що у 2024 році компанія продовжуватиме підтримувати кібербезпеку уряду України та зусилля щодо зміцнення онлайн-безпеки в нашій країні.



Google продовжує надавати підтримку цифровій трансформації України через різноманітні ініціативи. Одна з ключових серед них – надання 5000 ключів безпеки державним службовцям. Ці пристрої замінюють традиційні паролі фізичною перевіркою, що значно посилює безпеку облікових записів. Цей крок допоможе захистити критичні операції та зміцнити довіру та безпеку громадян.



Крім надання ключів безпеки, Google також планує запровадити програми навчання та тренінги, щоб допомогти українським урядовцям зрозуміти, як використати весь потенціал цих пристроїв. За допомогою навчальних матеріалів, інструкцій та тренінгів посадовці отримують знання та навички, необхідні для захисту своїх облікових записів. Крім того, Google та український уряд співпрацюватимуть над спільними семінарами з кібербезпеки, щоб обмінюватися передовим досвідом та розробляти нові стратегії для захисту даних.



«Ми вже маємо багаторічний досвід співпраці з Google. Технологічна компанія підтримує проекти Мінцифри й забезпечує захист цифрової інфраструктури, що надважливо в умовах повномасштабної війни. Зокрема, разом з Google ми запустили курси з кібербезпеки та штучного інтелекту, компанія підтримує українські стартапи й надає 50 000 ліцензій Workspace для Уряду. Тепер компанія надає ще 5 тисяч ключів безпеки для урядовців. Це сигнал про подальшу підтримку й допомогу Україні», — зазначив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



Google також провела в Google House у Давосі круглий стіл високого рівня задля підтримки динаміки цифрової трансформації України. Ця дискусія зібрала провідних експертів у Давосі та мала на меті допомогти прискорити інноваційну стратегію України, продемонструвати новаторський підхід України до цифрової трансформації та сформувати майбутнє, яке ґрунтуватиметься на співпраці та прогресі.



Під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі відвідувачі Google House мають нагоду ознайомитися із віртуальною виставкою «Україна поруч» на платформі Google Arts & Culture. Ця виставка також надає основу для обговорення та подальшого впровадження проєктів в культурній та технологічній сферах в Україні.

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