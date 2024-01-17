Рада зробила важливий крок на шляху цифровізації української армії

17 января 2024 г., 8:35

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Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроєкт №10062, що розблоковує цифровізацію української армії та є критично важливим для обороноздатності країни. На думку «Міністерства оборони України», реалізація його положень сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також нарешті переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат.

Зокрема законопроєкт №10062 надає «Міноборони» можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО. Це дозволить: вивільнити засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (натомість цей ресурс буде використовуватись для прикриття інших об’єктів військової та цивільної інфраструктури); прискорити та розширити доступ «Сил оборони» до розвідданих союзників; прискорити розробку та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для війська тощо.

Також законопроєкт передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо. Завдяки йому буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ та «Державної служби спеціального транспорту», який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям. Також буде створено портал електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов’язаних.

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