Свыше триллиона полупроводниковых изделий будет поставлено в 2021 г.

7 апреля 2021 г., 13:05

Аналитиками из IС Insights прогнозируется, что в 2021 г. на мировой рынок будет поставлено не менее 1 1353 трлн различных полупроводниковых изделий, включая интегрированные микросхемы, сенсоры/датчики, дискретные (O-S-D) полупроводники. В случае подтверждения прогноза результат годичной давности удастся улучшить на 13%. Для сравнения, на фоне пандемии COVID-19 поставки в 2020 г. выросли лишь на 3%. Таким образом, рубеж в триллион отгруженных изделий будет перейден третий раз в истории отрасли. Первый раз это случилось в 2018 г.

В общих поставках нынешнего года не менее 67% придется на оптоэлектронику, сенсоры/датчики и дискретные полупроводники (O-S-D), тогда как за интегральными микросхемами останется 33% рынка. Детализация прогноза говорит об ожидаемом контроле дискретными устройствами 38% рынка, а оптоэлектроникой и аналоговыми IC — 26% и 18% соответственно. Аналоговые полупроводники возьмут 18% поставок, а следом размесятся стандартная логика (8%), память (4%) и микрокомпоненты (3%).

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