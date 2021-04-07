Xiaomi представила свою первую электронную книгу

7 апреля 2021 г., 13:52

Компания Xiaomi анонсировала электронную книгу InkPalm 5 с диагональю 5,2 дюйма с разрешением 1280х720.



Габариты продукта 144х77х7 мм, а масса - 115 г.



Устройство получилось нестандартным — в формате меньше традиционных ридеров, ближе по размерам к смартфону. Поэтому многие наблюдатели усомнились, что данный продукт станет действительно массовым, хотя он возможно и займет свою нишу.



То, что устройство экспериментальное говорит и тот факт, что компания не озвучила дату старта продаж InkPalm 5, а сбор финансирования под этот проект собирает на своей краудфандинговой платформе Youpin. Там устройство можно зарезервировать за нее 599 юаней (около 90 долл.).



В описании не говорится, какой чип используется в InkPalm 5, известно лишь, что он четырехядерный. На борту также 1 ГБ оперативной памяти и накопитель на 32 ГБ.



Нестандартным является и то, что ридер работает под управлением Adroid. Он оснащается аккумулятором емкостью 1400 мАч и снабжен USB-C.

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