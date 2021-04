Встраиваемая память Kingston Digital будет использоваться в решениях NXP Semiconductors

7 апреля 2021 г., 12:25

Компания Kingston Digital объявила о продолжении сотрудничества с одним из ведущих мировых разработчиков прикладных процессоров для инфраструктурных решений с использованием интеллектуальных технологий — компанией NXP Semiconductors.



В частности, при создании референсной платы для процессоров NXP i.MX 8M Plus будет применяться решение со встроенной памятью eMMC производства Kingston.



Ранее, решения Kingston для дискретной памяти уже использовались NXP Semiconductors в процессорных платах NXP серий i.MX 6 и i.MX 7.



Как отметила, комментируя новое соглашение, генеральный директор Kingston US Embedded Business Сара Шен, очередной этап сотрудничества создает для компании прекрасную возможность углубления партнерства с NXP и демонстрации решений Kingston для встраиваемой памяти другим производителям отрасли IoT.



В свою очередь, директор по маркетингу продуктов для промышленных прикладных процессоров NXP Semiconductors Джефф Штайнхайдер подчеркнул важность взаимодействия с компанией из Фаунтен-Велли. «Наш новейший процессор i.MX 8M Plus предназначен для машинного обучения, машинного зрения, мультимедиа, а также для промышленных устройств «интернета вещей», и нам приятно работать с Kingston как на инженерном, так и на маркетинговом уровне, включая их решения со встроенной памятью в наши инженерные комплекты для разработчиков и производителей» — заявил Штайнхайдер.



Kingston начала разработки встраиваемой памяти в 2010-м году, на волне растущего спроса на смартфоны, планшеты и ранние решения «интернета вещей». Сегодня, решения компании широко применяются в промышленных приложениях, таких как трекинг автомобилей и связь 5G, а также во многих бытовых потребительских товарах, в том числе — в Bluetooth-колонках, роботах-пылесосах и носимых устройствах.

