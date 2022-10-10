Світові поставки смарт-годинників та фітнес-браслетів впадуть на 7% у 2022 році.

10 октября 2022 г., 16:05

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Слабкі економічні перспективи і зростання вартості життя впливають на попит на смарт-годинники і фітнес-браслети, при цьому прогнозується, що світові поставки впадуть на 7% у 2022 році.



Нові закупівлі та заміни в 2022 і 2023 роках будуть обмежені через розтягнуті бюджети.

Відновлення ринку прогнозується на 2024 рік і далі, оскільки економіка покращується, а інтерес до пристроїв, що носяться, залишається високим. Продажі досягнуть 336 мільйонів у 2026 році.



У цьому та наступному роках обсяг ринку wearable-товарів вперше знизиться. Прогнозується, що слабка економіка сповільнить перші та повторні покупки смарт-годинників і фітнес-трекерів, оскільки зростання цін на харчові продукти та енергоносії змушує людей скорочувати витрати на товари не першої необхідності. Це ключовий висновок останнього прогнозу ринку, опублікованого технологічною аналітичною компанією CCS Insight.



Прогнозується, що у 2022 році у світі буде продано 215 мільйонів смарт-годинників та фітнес-трекерів, що на 232 мільйони менше, ніж торік. «Вплив інфляції та обмежених бюджетів негативно позначився на ринку носимих пристроїв протягом усього 2022 року», - зазначив Джеймс Меннінг Сміт (James Manning Smith), старший аналітик CCS Insight. «Оскільки економічні труднощі, як очікується, збережуться в останньому кварталі року, який зазвичай є найактивнішим періодом для продажів носіїв, навіть сезон відпусток, як очікується, забезпечить слабкий попит на носії».



У всьому світі темпи впровадження нових технологій і заміни продуктів сповільнилися протягом року, оскільки інфляція та інші економічні чинники обмежили здатність людей купувати носимі пристрої. Хоча загальне володіння все ще знаходиться на висхідній траєкторії, багато людей двічі думають про придбання нових продуктів. Попит з боку існуючих користувачів також взяв на себе основний тягар складного економічного клімату, оскільки вони вважають за краще зберігати пристрої довше, чекаючи їх заміни, поки їх купівельна спроможність не покращиться.



Очікується, що економіка в 2022 році сповільнить покупки нових клієнтів, але загальна кількість користувачів носимих пристроїв продовжить розширюватися, чому сприятимуть запуски нових продуктів. «Майбутній запуск Google Pixel Watch - це подія, за якою ми уважно стежимо, оскільки інвестиції компанії в апаратне забезпечення смарт-годинників свідчать про відновлення прихильності до пристроїв, що носяться», - додав Меннінг Сміт. «Ми очікуємо, що запуск Pixel Watch сприятиме додатковим інвестиціям у смарт-годинники на базі операційної системи Wear OS від Google, що має стимулювати перехід на неї користувачів смартфонів на базі Android».



Перспективи ринку wearable залишаються несприятливими на 2023 рік: поставки смарт-годинників скоротяться ще на 1%, а фітнес-трекерів - на 2%. Очікується подальше скорочення попиту на обидві категорії, оскільки економічні проблеми триватимуть протягом усього року, а покупки на заміну та нові покупки ще більше скоротяться.



Попри негативний короткостроковий прогноз, CCS Insight очікує деякого відновлення у 2024 році в міру поліпшення економічної картини. Очікується, що з того року ринок розумних годинників повернеться до зростання, що призведе до продажу 224 мільйонів одиниць у 2026 році. Прогнозується, що країни з розвиненою економікою збережуть сильне лідерство за темпами впровадження смарт-годинників, але оскільки недорогі системи і розробки в області пристроїв на базі Wear OS надають більше можливостей для користувачів Android, попит на смарт-годинники в країнах, що розвиваються, буде рости.



Фітнес-трекери зіграли важливу роль у формуванні попиту на технології, що носяться, але перспективи цієї товарної категорії стали менш райдужними. «Хоча сегмент фітнес-трекерів, за прогнозами, залишиться здоровим у всьому світі, ми очікуємо, що багато споживачів у розвинених країнах поступово перейдуть на смарт-годинники», - також наголосив Меннінг Сміт. «Це призведе до скорочення ринку фітнес-трекерів у Північній Америці, Західній Європі та на розвинених ринках Азійсько-тихоокеанського регіону». Однак, за прогнозами, завдяки продажам в країнах, що розвиваються, поставки фітнес-трекерів повернуться до зростання у 2024 році, досягнувши 112 мільйонів одиниць у 2026 році.



Хоча 2022 і 2023 роки не є позитивними для індустрії wearable, аналітики CCS Insight очікують зростання кількості власників таких пристроїв о 2026 року кількість власників пристроїв, що носяться, подвоїться в порівнянні з 2021 роком і досягне майже 1,2 мільярда. Оскільки цей пул користувачів продовжує зростати, технологічна галузь має величезну можливість здійснювати стабільні інвестиції в нові послуги, орієнтовані на цифрового споживача.

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