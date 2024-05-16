Дефіцит ІТ-навичок вплине на дев'ять з десяти організацій до 2026 року і коштуватиме 5,5 трлн дол.

16 мая 2024 г., 14:25

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Зростаючий дефіцит ІТ-навичок впливає на організації в усіх галузях та регіонах.



У нещодавньому опитуванні, проведеному IDC серед північноамериканських ІТ-лідерів, майже дві третини заявили, що брак навичок призвів до недосягнення цілей зростання доходів, проблем з якістю та зниження рівня задоволеності клієнтів. І не очікується, що ситуація покращиться.



IDC прогнозує, що до 2026 року понад 90% організацій по всьому світу відчують вплив кризи ІТ-навичок, що складе близько 5,5 трильйонів доларів втрат, спричинених затримками випуску продукції, зниженням конкурентоспроможності та втратою бізнесу.



Не дивно, що навички штучного інтелекту наразі є найбільш затребуваними навичками для більшості підприємств, але ІТ-операції посідають друге місце. А різноманітні хмарні навички, включаючи архітектуру, управління та зберігання даних і розробку програмного забезпечення, входять до десятки найбільш затребуваних навичок, визначених респондентами опитування. Ця ситуація ще більше ускладнюється потребою в додаткових, нетехнічних навичках, таких як навички цифрового бізнесу, навички роботи з людьми та лідерські навички.



"Підібрати потрібних людей з потрібними навичками на потрібні посади ще ніколи не було так складно, - каже Джина Сміт (Gina Smith), доктор філософії, директор з досліджень практики IDC "ІТ-навички для цифрового бізнесу". - Оскільки дефіцит ІТ-навичок зростає, а поява нових технологій прискорюється, підприємства повинні знаходити креативні способи найму, навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікації своїх співробітників. Культура навчання - найкращий спосіб досягти цього".



Серед викликів, з якими стикаються організації, намагаючись розширити навички своїх працівників, є опір навчанню. Працівники скаржаться, що курси занадто довгі, можливості для навчання занадто обмежені, а відповідність між навичками та кар'єрними цілями недостатня.



Щоб подолати ці виклики, ІТ-лідери повинні використовувати різноманітні стратегії для заохочення більш ефективного навчального середовища у своїй організації. Це охоплює все: від аудиторних занять до хакатонів, практичних лабораторних робіт, а також ігор, квестів та міні-бейджів. Майже 70% респондентів опитування зазначили, що вони вже використовують експериментальні методи навчання, які включають лабораторні роботи, ігри та хакатони. Генеративний штучний інтелект (GenAI) також знайшов своє місце в сучасному навчальному середовищі: більше половини опитаних організацій використовують або пілотують його для ІТ-навчання.



В IDC зазначають, що для створення позитивного навчального середовища в організації потрібно більше, ніж просто матеріали, курси та завдання. Зміна культури починається з верхівки, і лідери повинні продемонструвати, чому навчання важливе для організації. Це можна зробити, узгодивши цілі співробітників з бізнес-цілями, сприяючи безперервному навчанню протягом усього кар'єрного шляху співробітника і створюючи програму винагород, яка визнає як процес, так і результати роботи. Це також вимагає виділення достатньої кількості часу, грошей і людських ресурсів.

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