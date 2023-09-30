30 сентября 2023 г., 16:45

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Так склалося, що хоча я зараз й військовий, але також і волонтер. Причому, завдяки підтримці команди «Київ Цифровий» вдалося «трошки» розширити сферу відповідальності й створити чудовий (як на мене) проєкт підтримки сил ППО, що боронять небо Києва, #SafeSky.

Спочатку я був Координатором, а тепер мене «підвищили» до рівня Керівника проєкту. В нашій команді за цю роботу ніхто не отримує грошей. Тобто все що збирається – йде на потреби ППО. Звіт по витратах – за посиланням.

Звісно, хотілося б більше донатів, і від киян, і від бізнесу. Над цим треба працювати, але часу немає, його нещадно з'їдає операціонка. Тому тільки 1.6 млн грн за пів року. Все йде через благодійний фонд. Насправді загальна сума допомоги значно більше. Адже багато потреб задовольняються меценатами та спонсорами напряму. Про те, як працює SafeSky – читайте тут.

Команда «Київ Цифровий» планує збільшити піар SafeSky на міську аудиторію. Але з мого боку є побоювання, що це призведе до зворотного ефекту – на проєкт почнуть лити лайно (так вже заведено в нашому суспільстві), а інформаційна/ цифрова гігієна та критичне мислення у більшості людей досі відсутні. Прогнозую, що збори ще впадуть. Тому особливо я зосереджусь виключно на B2B.

Дякую всім, хто підтримує! Кожному киянину та кожній компанії (до речі, логотипи спонсорів є на головний сторінці).

Підтримуйте ППО

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