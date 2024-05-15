В Amazon Web Services зміна керівника

15 мая 2024 г., 13:16

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Reuters повідомляє, що глава Amazon.com прибуткового підрозділу хмарних обчислень Amazon Web Services, піде у відставку наступного місяця після трирічного терміну.

Адам Селіпскі (Andy Jassy), який також є членом команди Amazon, що консультує генерального директора Енді Джасі (Andy Jassy), залишить компанію 3 червня.

Його замінить Метт Гарман (Matt Garman), старший віце-президент, який керував продажами і маркетингом в AWS. Він почав працювати в Amazon як стажер влітку 2005 року.

Селіпскі, якому 57 років, сумарно провів в AWS 14 років у двох періодах. Він був генеральним директором Tableau Software (зараз підрозділ Salesforce) з 2016 по 2021 рік, коли йому запропонували очолити хмарний підрозділ Amazon з призначенням Джасі головою всієї компанії.

Під керівництвом Селіпського AWS стрімко зростала, подвоївши продажі з 45,4 млрд дол. за рік перед його призначенням до 90,8 млрд дол. у 2023 році та майже подвоївши операційний прибуток до 24,6 млрд дол. за цей період.

Проте, AWS зіткнулася з критикою за те, що вона недостатньо швидко розгортає конкурентоспроможні послуги генеративного штучного інтелекту, щоб відповісти на виклик, який кидають їй конкуренти, зокрема OpenAI. Нещодавно компанія зробила свою службу чат-ботів Amazon Q широко доступною для бізнесу.

"Я не думаю, що це буде дуже руйнівним, - сказав Джеймі Мейерс (Jamie Meyers), старший аналітик Laffer Tengler Investments, який володіє акціями Amazon. - Ключовим гравцем для AWS завжди був Енді Джасі, який заснував і очолював підрозділ до трьох років тому. Поки він залишається на чолі компанії, діяльність AWS має продовжуватися згідно з планом".

Хоча AWS має найбільшу частку на хмарному ринку США, її домінування знаходиться під тиском з боку Microsoft та її швидкозростаючого сервісу Azure. Останій зараз отримує вигоду від пропозицій штучного інтелекту, що працюють завдяки зв'язці з OpenAI. А другий конкурент Google Cloud nt; динамічно розвивається, розгортаючи свої послуги у напрямку АІ.

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