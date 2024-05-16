IBM продає Palo Alto своє рішення QRadar, компанії розширюють партнерство

16 мая 2024 г., 9:15

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Palo Alto Networks офіційно повідомило, що купує у IBM хмарне рішення QRadar в рамках ширшого партнерства, яке надасть доступ до більшої кількості консультантів і більшої клієнтської бази.



Сума угоди не розголошується. Планується, що Palo Alto переведе існуючих клієнтів QRadar на свою платформу безпеки Cortex Xsiam. А IBM навчить понад 1000 своїх консультантів працювати з продуктами Palo Alto.



Як зазначають аналітики, консолідація посилюється в індустрії систем для забезпечення безпеки, оскільки компанії готуються до хвилі атак, породжених штучним інтелектом. У березні Cisco завершила найбільшу в історії мережевої компанії угоду з придбання Splunk вартістю 28 мільярдів доларів, поглинувши провідного постачальника програмного забезпечення для управління інформацією та подіями безпеки (SIEM).



Раніше в середу дві інші компанії на ринку SIEM, Exabeam і LogRhythm від Thoma Bravo, оголосили про плани щодо злиття.



Нікеш Арора (Nikesh Arora), генеральний директор Palo Alto, сказав в інтервʼю CNBC, що його компанія повинна бути краще підготовленою до протистояння з Splunk.



Palo Alto та IBM тісно співпрацюють вже кілька місяців, і Арора сказав, що він обговорював з генеральним директором IBM Арвіндом Крішною (Arvind Krishna) те, як розвивати їхнє партнерство. Але обидві компанії продавали програмне забезпечення SIEM. "Ми застрягли на цьому", - зазначив Нікеш Арора.



У грудні IBM заявила, що її консалтингова група запропонує клієнтам конкуруюче програмне забезпечення Cortex Xsiam від Palo Alto. Тепер технологічний гігант буде пропонувати Cortex Xsiam, а також пакет продуктів Prisma Sase 3.0 компанії Palo Alto.



Своєю чергою Palo Alto включить великі мовні моделі Watsonx від IBM в Cortex Xsiam, на додаток до використання моделей від Google.

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Для IBM більш надійна лінійка сучасних інструментів безпеки для консалтингу може допомогти компанії досягти заявленої мети зростання доходів у середньому до 2024 року, що виражається однозначними цифрами. У першому кварталі дохід збільшився на 3%, причому в сегменті консалтингу він зріс на 2%.



Palo Alto зростає набагато швидше, ніж IBM. У першому кварталі виторг підскочив на 19%.



Цікаво, що минулого року вартість Palo Alto зросла більш ніж удвічі, а з початку року її акції зросли на 6%, завдяки чому ринкова капіталізація компанії перевищила 100 мільярдів доларів. За підсумками тривалих торгів акції компанії зросли більш ніж на 1%. Цього року акції IBM зросли майже на 5% і зараз оцінюються в 154 мільярди доларів.



Компанії заявили, що угода має бути завершена до кінця вересня, за умови отримання дозволу регуляторних органів та виконання інших умов.

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