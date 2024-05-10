NVIDIA вперше очолила Тор10 найбільших fabless-виробників чипів

10 мая 2024 г., 16:25

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У 2023 році сукупний дохід десяти найбільших світових дизайн-центрів ІС досяг приблизно 167,6 мільярда доларів, що на 12% більше, ніж у попередньому році. Це зростання відбулося в першу чергу завдяки NVIDIA, дохід якої збільшився на 105%, що значно стимулювало розвиток галузі в цілому. У той час як Broadcom, Will Semiconductor і MPS продемонстрували лише незначне зростання доходів, інші компанії зіткнулися зі спадом через економічний спад і скорочення запасів, повідомляє TrendForce.

Аналітики прогнозують, що з поверненням рівня запасів до необхідних стандартів та завдяки буму АІ, найбільші CSP продовжать розширювати будівництво НВІС. Крім того, очікується, що додатки зі штучним інтелектом проникнуть у персональні пристрої, що потенційно призведе до появи смартфонів і ПК з АІ. Отже, очікується, що зростання доходів світової індустрії проектування чипів продовжить свою висхідну траєкторію.

П'ять найбільших компаній-розробників збільшили свої доходи в 2023 році до 55,268 мільярда доларів, що на 105% більше, ніж у попередньому році, головним чином завдяки NVIDIA. Наразі ця компанія займає понад 80% ринку чипів для прискорювачів АІ, і очікується, що зростання її доходів продовжиться в 2024 році з виходом H200 і наступного покоління B100/B200/GB200.

Виторг Broadcom досяг 28,445 мільярда доларів у 2023 році (тільки напівпровідниковий сегмент), збільшившись на 7%, причому дохід від чіпів АІ склав майже 15% у відповідному напрямку. Незважаючи на стабільні доходи від бездротового зв'язку, Broadcom очікує майже двозначне падіння доходів від широкосмугового зв'язку та серверних систем зберігання даних цього року.

Виручка AMD впала на 4% до 22,68 млрд доларів у 2023 році через зниження попиту на ПК та скорочення запасів, що вплинуло на більшість її бізнес-сегментів. Лише бізнес з виробництва центрів обробки даних та вбудованих систем, який отримав поштовх завдяки придбанню Xilinx, зріс на 17%. Очікується, що серія AI GPU AMD MI300, запущена в четвертому кварталі 2023 року, стане основним драйвером доходів у цьому році.

І навпаки, Qualcomm і MediaTek постраждали від спаду на ринку смартфонів. Дохід першої у 2023 році знизився на 16% р/р до 30,913 млрд доларів (лише QCT) через слабкий попит у секторах портативних пристроїв та Інтернету речей, а поставки смартфонів у Китаї досягли десятирічного мінімуму. Однак Qualcomm активно просувається у автомобільний ринок, очікуючи, що до 2030 року її доходи від автопрому зростуть більш ніж удвічі.

Виторг MediaTek також впав у 2023 році, знизившись на 25% до 13,888 мільярда доларів, що пов'язано зі зниженням доходів від виробництва смартфонів, ІС для керування живленням та бізнесів напрямку smart edge. Тим не менш, завдяки прийняттю Dimensity 9300 кількома китайськими клієнтами та очікуваному зростанню поставок смартфонів високого рівня, компанія прогнозує повернення до двозначного зростання протягом усього 2024 року.

У рейтингу з шостого на десяте місце відбулися дві значні зміни.

По-перше, Cirrus Logic випала зі Тор10 з останнього місця і була замінена на MPS, чий дохід у 2023 році зріс на 4% р/р до 1,821 мільярда доларів завдяки автомобільному бізнесу та рішенням для систем зберігання даних, що компенсувало падіння в комунікаційному та промисловому секторах.

По-друге, дохід Realtek у 2023 році впав на 19% у річному обчисленні до 3,053 мільярда доларів, що відкинуло компанію на восьме місце. Падіння відбулося в основному через різке скорочення поставок ПК, призупинення телекомунікаційних тендерів у Китаї та дострокове списання запасів. Однак після списання запасів у першому кварталі 2024 року компанія побачила незначне покращення поставок ПК та рішень для автомобільної техніки порівняно з мережевою та побутовою електронікою. Завдяки запуску WiFi-7 у третьому кварталі, відновленню телекомунікаційних тендерів та участі у розробці периферійних обчислювальних платформ через альянс з Arm, доходи Realtek готові до зростання.

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