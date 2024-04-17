На Хмельницькій АЕС розпочали зведення двох енергоблоків за технологією Westinghouse АР1000

17 апреля 2024 г., 10:35

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Умежах стратегічно важливої для посилення енергетичної незалежності України українсько-американської співпраці на Хмельницькій АЕС розпочинається підготовка до зведення енергоблоків ХАЕС-5 та ХАЕС-6 за технологією Westinghouse АР1000. Днями на будівельному майданчику станції почалися підготовчі роботи для будівництва градирень майбутніх енергоблоків.



Участь у церемонії старту проекту взяли міністр енергетики України Герман Галущенко, посол США в Україні Бріджит Брінк, в.о. голови правління АТ «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін і президент та виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман.



«Це великий геополітичний проект спільного інтересу України і США. Технології, які ми будемо разом будувати і розвивати, витіснять росіян з європейського ринку атомної енергетики», - підкреслив Герман Галущенко.



Очільник Міненерго нагадав, що у співпраці з українськими фахівцями Westinghouse за рекордні строки виготовив новий вид ядерного палива, що зруйнувало російську монополію на ринку.



«Це був перший крок. Зараз ми робимо другий, аби посунути росіян з ринків завдяки співпраці в побудові реакторів нового для Європи типу – АР 1000. Це початок нашого великого шляху до нових перемог», - зазначив міністр.



Очільник Міненерго наголосив, що АР 1000 – найсучасніша технологія, важливою особливістю якої є можливість маневрування.



«Особлива риса американської технології АР 1000 - можливість балансування блоків. Сьогодні ворог б’є і знищує саме балансуючі потужності української енергетики, тому побудова блоків з можливістю маневрування дуже важлива для нас. І це наша відповідь терористам, вони ніколи не позбавлять нас світла, а нові технології дадуть нам змогу вистояти», - зазначив Міністр.



Пані посол Бріджит Брінк своєю чергою наголосила, що США продовжать підтримку України у протистоянні російській агресії до перемоги у війні: «Енергетична незалежність є життєво важливою для безпеки України, а ядерна енергетика забезпечує більше половини її потреб в електроенергії. Минулого тижня на Хмельницькій АЕС ми відзначили перший крок у будівництві 9 сучасних, безпечних ядерних реакторів, які замінять обладнання радянських часів».



Патрік Фрагман наголосив, що технологія АР 1000 дозволяє будувати дуже компактні та ефективні енергоблоки. Він зазначив, що компанія вже запустила шість таких блоків у світі, вони здатні успішно експлуатуватись від 60 до 100 років.



Петро Котін повідомив, що після завершення будівництва нових енергоблоків на Хмельницький АЕС потужності станції перевищать навіть потужності окупованої росіянами Запорізької АЕС, яка на сьогодні є найбільшою в Європі.



«ХАЕС №5 стане першим у Європі атомним енергоблоком, побудованим за американською технологією АР 1000. Дуже важливо осучаснити українську атомну енергетику, зокрема і з огляду на скорочення теплової та гідрогенерації в країні, спричинене руйнуваннями внаслідок російських ракетних обстрілів», – наголосив керівник «Енергоатому».

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