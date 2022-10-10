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Intel підтвердила факт витоку вихідних кодів BIOS

10 октября 2022 г., 15:15

Як повідомляє Bleeping Computer, компанія Intel підтвердила факт витоку частини вихідних кодів BIOS і внутрішньої документації щодо Alder Lake.

Загалом у відкритому доступі з'явилося 5,86 ГБ коду, включно з утилітами, документацією та інструментами, пов'язаними з формуванням прошивок для систем на базі мікроархітектури Alder Lake, випущеної в осени торік.
Intel підтвердила факт витоку вихідних кодів BIOS
Частину інформації з витоку було розміщено в репозиторії на GitHub під назвою ICE_TEA_BIOS. Зараз сторінка, як і його дзеркала, недоступні.

Intel пояснила, що витік стався з вини третіх осіб, когось з партнерів - начебто компрометації її інфраструктури не відбулося.

Інформація про витік надійшла ще 8 жовтня. Судячи з того, що файли датовані 9/30/22 - це і є дата їх витоку. Примітно, що у виявленому вихідному коді містяться численні посилання на Lenovo, включно з кодом для інтеграції з "Lenovo String Service", "Lenovo Secure Suite" і "Lenovo Cloud Service".

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