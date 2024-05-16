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«Укренерго» повідомило про планові обмеження по всій Україні впродовж доби 16 травня

16 мая 2024 г., 6:35
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«Укренерго» повідомило, що з 00:00 та впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження - графіки погодинних відключень.

Це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною.

Диспетчерський центр «Укренерго» вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.

Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених росією по українській енергосистемі з 22 березня.

Зазначається, що обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини.

На поточну добу 15 травня прогнозувався імпорт електроенергії – 23 692 МВт*год.

Наразі більшу частину дефіциту покриває імпорт електроенергії. Але в пікові години споживання – з 9:00 до 11:00 та з 19:00 до 22:00 – імпорту вже не вистачає.

Міненерго попереджає, що важливо зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00).

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