 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Масована ракетна атака росіян призвела до перебоїв із мобільним зв'язком

10 октября 2022 г., 16:55
0 
 

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомляє, що масована ракетна атака росіян призвела до перебоїв із мобільним інтернетом і подекуди – мобільним зв'язком у різних регіонах країни.

Нестабільна робота мереж пов'язана з пошкодженням інфраструктури як безпосередньо операторів, так і підприємств енергетичного сектору.

Наразі й оператори, і представники екстрених служб докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електроживлення та стабільного мобільного зв'язку.

Доступ українців до зв'язку – серед пріоритетів держави.

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) фіксує перебої в роботі базових станцій мобільних операторів у низці регіонів України. Зокрема, перебої з доступністю мобільного інтернету зафіксовано зараз у Хмельницькій, Львівській, Полтавській області, Харкові, Житомирі. Ще у низці населених пунктів відчутні проблеми з доступністю власне мобільного зв'язку.

Нагадуємо про необхідність зберігати тишу онлайн та не поширювати фото- чи відеоматеріалів із результатами ударів рашистів по об'єктах телеком-інфраструктури.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  