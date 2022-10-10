Масована ракетна атака росіян призвела до перебоїв із мобільним зв'язком

10 октября 2022 г., 16:55

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Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомляє, що масована ракетна атака росіян призвела до перебоїв із мобільним інтернетом і подекуди – мобільним зв'язком у різних регіонах країни.



Нестабільна робота мереж пов'язана з пошкодженням інфраструктури як безпосередньо операторів, так і підприємств енергетичного сектору.



Наразі й оператори, і представники екстрених служб докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електроживлення та стабільного мобільного зв'язку.



Доступ українців до зв'язку – серед пріоритетів держави.



Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) фіксує перебої в роботі базових станцій мобільних операторів у низці регіонів України. Зокрема, перебої з доступністю мобільного інтернету зафіксовано зараз у Хмельницькій, Львівській, Полтавській області, Харкові, Житомирі. Ще у низці населених пунктів відчутні проблеми з доступністю власне мобільного зв'язку.



Нагадуємо про необхідність зберігати тишу онлайн та не поширювати фото- чи відеоматеріалів із результатами ударів рашистів по об'єктах телеком-інфраструктури.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру