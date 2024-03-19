Світові поставки пристроїв для друку в IV кв. знизилися на 15,5%

19 марта 2024 г., 11:25

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Світові поставки периферійних пристроїв для друку склали 21,1 млн одиниць у четвертому кварталі 2023 року, що на 15,5% менше, ніж у попередньому році. Як і в попередньому кварталі, зниження було спричинене обмеженим попитом і посиленням умов фінансування.



Дохід від поставок за квартал також впав на 11,7% до 9,7 млрд дол. згідно з даними щоквартального дослідження IDC. За весь 2023 рік як кількість одиниць, так і дохід від продажу знизилися в річному обчисленні на -8,4% та -1,4% відповідно.



У кожному регіоні спостерігалося падіння відвантажень у річному обчисленні від -5,9% до -30,6%. Серед трьох найбільших ринків найкраще себе проявили Сполучені Штати, де падіння склало лише 6,1%. Західна Європа показала мінус на 11,8%, а Китай - 30,6%. Відновлення економіки у Піднебесній продовжує проходити повільніше, ніж очікувалося, що призвело до більш значного, ніж очікувалося, падіння загальних витрат на ІТ, оскільки країна продовжує стикатися з викликами, що загрожують її економічному майбутньому.



Хоча всі 5 найбільших компаній зазнали скорочення поставок у річному обчисленні, Brother продемонструвала найкращі результати - з падінням всього на 7,5% у річному обчисленні. Постачальник зміг залучити користувачів з сегменту малого бізнесу, оскільки його нещодавно запущені кольорові лазерні моделі початкового рівня формату А4 з конкурентоспроможними цінами були добре сприйняті.

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