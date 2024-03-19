PRIMEPC SOLO30-VR. Потужна робоча станція для навчання операторів БПЛА з використанням VR-технології 

19 марта 2024 г., 10:30

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Український виробник персональних комп’ютерів PRIME PC, що є виробничим підрозділом «ІТ-Інтегратор», випустив потужні робочі станції для навчання операторів БПЛА з використанням технології доповненої реальності.

Нова модель PRIME PC SOLO30-VR в лінійці PRIMEPC SOLO30, що має неабиякий попит серед українських компаній, легко завоювала довіру у замовників за свою продуктивність та здатність підлаштовуватись під конкретні запити.

Ці потужні робочі станції можуть бути реалізовані в різних конфігураціях залежно від цілей, завдань, формату навчання та подальшого використання. Такими ПК оснащуються, як цивільні, так і військові навчальні центри, де проходять підготовку майбутні оператори БПЛА, дозволяючи курсантам швидко та ефективно опановувати технології віртуальної реальності під час управління дронами різних типів.

Особливістю робочих станцій PRIME PC SOLO30-VR є ретельний підбір конфігурації відповідно до вимог потужності та продуктивності, що зумовлені навантаженням використовуваних програм та пристроїв, які доповнюють навчальний комплект для отримання максимально бажаного результату військово-цивільної підготовки.

Кожна конкретна модель такого ПК розробляється командою PRIME PC відповідно до потреб замовника. Стандартне рішення реалізується в зручному корпусі ATX GameMax Aero з потужним блоком живлення та продуманою системою вентиляції, також є можливість використовувати широкий спектр інших корпусів за бажанням та вимогами замовника.

Найчастіше українські покупці зупиняють свій вибір на наступних конфігураціях, обираючи сучасні компоненти світових виробників, таких як INTEL, ASUS, GIGABYTE, MSI, Samsung, Micron, Be Quiet!, Chieftec, Zalman і тд.:

Процесор Core i5 12-13 поколінь

Материнська плата на чипсеті B760

Модулі пам’яті Kingston FURY Beast DDR4 2х8GB

SSD диск Kingston/Samsung NVMe M.2 на 500 GB

Відеокарта NVIDIA GeForce RTX3050

Доповнивши комплект бажаними конкретно для вашого випадку монітором, контролером, пультом для керування дроном, VR окулярами тощо, ви отримаєте комплексне рішення для навчання операторів БПЛА з використанням технології доповненої реальності.

Зокрема, такі комплекти рішень вже оснащують не один навчальний центр в Україні, ба більше, вони стали об’єктом зацікавлення іноземних партнерів, які інвестують в підтримку нашої країни та розгортають навчальні комплекси для українських військових за кордоном.

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