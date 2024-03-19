Стереоскопічний 3D-ноутбук Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition обійдеться від 82099 грн

19 марта 2024 г., 12:35

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Новий представник модельного ряду Aspire пропонує творцям контенту повне занурення у 3D без застосування окулярів чи інших додаткових пристроїв завдяки технології SpatialLabs Experience Center Pro. Велика кількість програм й додаткових модулів Aspire 3D 15 значно полегшує створення контенту та додає безліч переваг геймерам. Наразі ефекти SpatialLabs доступні у 140 іграх, список містить як усім відомі хіти на кшталт God of War, Dying Light, NieR:Automata, Dark Souls, так й інді-проєкти як-от Hollow Knight, й щомісяця поповнюється новими тайтлами. Технології SpatialLabs Go підносять імерсивність на новий рівень завдяки запатентованій моделі ШІ від Acer, що перетворює 2D-контент, як-от фото чи відео з YouTube, на 3D в режимі реального часу. ШІ додає карти глибин, трансформує контент на стереоскопічні 3D-зображення. Для роботи творцям стане у пригоді SpatialLabs Model Viewer, що в реальному часі імпортує та перетворює файли у форматах CGI та CAD на видовищні 3D-ілюстрації, або ж середовище виконання Acer OpenXR для зручнішого створення 3D-контенту. Також є й інші інструменти розробника, як-от плагіни SpatialLabs Unity та Unreal Engine для прискореного виконання 3D-проєктів.



Найважливіша складова особливість ноутбука — дисплей 4K Ultra HD (3840x2160) з діагоналлю 15,6 дюйма, охопленням 100% колірної палітри Adobe RGB та яскравістю 380 ніт. Апаратна платформа Aspire 3D 15 складається з процесора Intel Core i7 13-го покоління та дискретного графічного адаптера NVIDIA GeForce RTX 4050. Для роботи зі стереозображеннями та запуску ігор передбачено до 32 ГБ ОЗП DDR5 й містке сховище даних з SSD NVMe PCIe 4-го покоління обсягом до 2 ТБ. Робота з 3D-контентом створює значні навантаження, тож Aspire 3D 15 отримав вдосконалене охолодження з технологією Acer TwinAir й системою відведення тепла з трьох мідних трубок. Ноутбук не перегрівається, навіть коли працює на повній потужності. Набір портів та інтерфейсів підібрано для передавання великих обсягів даних: модуль Wi-Fi 6, LAN-порт 1 Гбіт/с, роз’єми USB 3.2, Type-C Thunderbolt 4 й порт HDMI 2.1. Повнорозмірна клавіатура з білим підсвічуванням розроблена, щоб комфортно тривалий час друкувати великі обсяги тексту.



3D-ноутбук забезпечує користувача технологіями нового ґатунку, що засновані на використанні штучного інтелекту. ШІ-асистент Copilot у Windows забезпечує нові можливості для творчості й ефективної праці, використовуючи штучний інтелект для отримання персоналізованих відповідей й виконання певних завдань під час роботи, ігор або ж творчості. Швидкий і безперешкодний доступ до Copilot забезпечує спеціальна однойменна клавіша. Фірмові рішення — це тандем програм Acer PurifiedVoice та PurifiedView, що під час відеовикликів покращують передачу голосу й зображення завдяки ШІ-функціям усунення сторонніх шумів та численним ефектам камери. Інструменти на базі ШІ завжди під рукою та зручно згруповані в окремій вкладці AI Zone у програмі AcerSense, що призначена для швидкого налаштування продуктивності та моніторингу стану системи.



Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition A3D15-71 (NH.QNJEU.003) — від 82 099 грн.

Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition A3D15-71 (NH.QNJEU.004) — від 85 499 грн.

Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition A3D15-71 (NH.QNHEU.004) — від 98 399 грн.

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