Стартовал сервис квантовых вычислений Amazon Braket

Amazon Web Services 13 августа объявила о широкой доступности полностью управляемого сервиса Amazon Braket. На данный момент в трёх зонах AWS — US East (Северная Виргиния), US West (Северная Калифорния) и US West (Орегон) — клиентам компании предоставляется среда разработки, в которой они могут изучать, конструировать и испытывать квантовые алгоритмы. Оплата взимается только за использованные вычислительные ресурсы.

Отладив работу своих программ на симуляторе квантового компьютера, работающем на вычислительных ресурсах Amazon EC2, клиенты из академических и отраслевых организаций могут использовать тот же унифицированный облачный интерфейс, чтобы опробовать их на реальных квантовых процессорах. Amazon Braket предоставляет им на выбор квантовые системы, основанные на разных технологиях, в том числе «квантового отжига» от D-Wave, ионных ловушек от IonQ и сверхпроводящих кубитов от Rigetti.



Помимо трудностей доступа к квантовым компьютерам, настройки и контроля соответствующей инфраструктуры, перед начинающими исследователями квантовых вычислений стоит проблема приобретения нужного опыта и квалификации. Аmazon Braket решает и её: клиенты могут быстро приступить к работе, используя знакомые инструменты, такие как записные книжки Jupyter, для доступа к предустановленным средствам разработки квантовых алгоритмов, визуализации результатов и совместной работы. В их распоряжении также растущая библиотека готовых к применению квантовых алгоритмов.

Клиенты также использовать Amazon Braket и с гибридныхи алгоритмами, помогающими преодолеть ограничения, присущие сегодняшним квантовым технологиям, за счёт сочетания их с классическими вычислительными системами.



«Облако будет основным способом доступа клиентов к квантовым компьютерам и комбинирования этих систем с высокопроизводительными классическими вычислениями для определенных типов исследований, требующих больших вычислительных ресурсов, — сказал Билл Васс (Bill Vass), вице-президент по технологиям AWS. — Amazon Braket упрощает организациям начало экспериментов с квантовыми вычислениями уже сегодня: и тем, кто только начинает изучать их возможности, и тем, кто уже знаком с различными квантовыми технологиями и готов использовать их в качестве инструмента исследования. Наша цель — сделать Amazon Braket катализатором инноваций в квантовом сообществе, соединяющим разработчиков аппаратного и программного обеспечения, исследователей и конечных пользователей».

Одними из первых организаций об использовании Amazon Braket объявили Fidelity Investments, Volkswagen, Enel, Университет Ватерлоо, Rahko и Qu & Co.

