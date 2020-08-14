Как компаниям завоевать долгосрочную лояльность клиента? 

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Комплексно изучать своего потребителя, оцифровать его Customer Journey, предвидеть поведение и желания с помощью технологий и интеллектуальных решений, чтобы оказаться в нужное время и в нужном месте с нужным предложением. Продуктовая линейка Microsoft Dynamics 365 помогает решить эти вопросы, гибко управлять клиентским опытом, поддерживать клиентов и sales-команды, говорить на языке данных и адаптироваться к современным вызовам.
19 августа компания SMART business начинает серию вебинаров BizApps, чтобы:
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познакомить с возможностями и функционалом продуктов Microsoft Dynamics 365;
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поделиться сценариями работы и настройки управления клиентским опытом и работы команды продаж;
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рассказать об инструментах для организации масштабных онлайн-мероприятий на 20 000+ участников;
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поделиться опытом внедрения продуктов;
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помочь бизнесу обеспечивать целостное обслуживание, автоматизировать, персонализировать сервис и всегда быть на шаг впереди.
Тема первого вебинара: «Dynamics 365 Marketing. Новые возможности сервисов Microsoft для маркетинга».
Вы узнаете, как сформировать точное предложение для клиента, как отслеживать и управлять Customer Journey, как проанализировать маркетинговые активности для дальнейшей оптимизации, а также какие возможности открывает Artificial Intelligence для вашего бизнеса.
19 августа, 14:00. Участие бесплатное при условии предварительной регистрации: https://bit.ly/2PPKs29
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