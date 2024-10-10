Стартап Writer випустив більш «економічну» модель генеративного АІ наступного покоління

10 октября 2024 г., 12:35

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Компанія Writer, що займається АІ-розробками для корпоративного сегменту, анонсував випуск Palmyra X 004.

Зазначається, що для навчання нової моделі компанія використовувала синтетичні дані, що, за її словами, дозволило значно скоротити вартість створення LLM порівнюючи с рішеннями конкурентів. При цьому вдалося зберегти високу точність і продуктивність моделі.

Writer заявила, що створила свій власний структурований набір даних за допомогою спеціалізованого LLM, Instruct-Adapt X.

Palmyra X 004 має кілька нових функцій, включаючи автоматичну інтеграцію даних і вбудовану генерацію з розширеним пошуком, також відому як RAG, що дозволяє корпоративним користувачам доповнювати навчання даними в реальному часі для підвищення точності. Модель також має велике контекстне вікно на 128 000 тегів, що відповідає флагманській моделі OpenAI GPT-4o. Це вимірює кількість тексту, який може бути прочитаний моделлю, що дає їй значно більшу «пам'ять», дозволяючи користувачам вводити численні документи або інші дані, над якими вона може працювати одночасно.

Нова модель також може діяти в системах, зовнішніх по відношенню до LLM, за допомогою виклику інструментів, а це означає, що вона може розширити застосування АІ і вийти за рамки аналізу даних і генерації тексту. Можливості використання інструментів Palmyra X можуть дозволити асистентам і агентам ШІ налаштовувати їх на запуск подій, отримання даних і виконання роботи за вказівкою користувачів.

Це також може дозволити їм виконувати завдання з мінімальним втручанням людини, що дасть змогу АІ-агентам виконувати складні ланцюжки завдань.

За даними Writer, нова модель увійшла до 10 найкращих моделей у світі за результатами звіту Стенфордського університету Holistic Evaluation of Language Models (HELM).

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