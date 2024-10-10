Уповільнення зростання попиту стримує зростання цін на пам'ять у IV кв.

10 октября 2024 г., 11:45

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Останні дані TrendForce показують, що слабкий споживчий попит зберігався протягом III кв., в результаті чого сервери штучного інтелекту стали основним драйвером попиту на пам'ять. Ця динаміка в поєднанні з виробництвом HBM, що витісняє традиційну DRAM-пам'ять, призвела до того, що постачальники зберігають тверду позицію щодо підвищення контрактних цін.

Виробники смартфонів продовжують зберігати обережність, незважаючи на те, що сегмент серверного сегменту демонструє динаміку у закупівлях. Відповідно, TrendForce прогнозує, що в четвертому кварталі ціни на пам'ять значно сповільнять своє зростання, а звичайна DRAM подорожчає в інтервалі 0-5%. Однак, завдяки зростанню частки HBM, середня ціна на загальну DRAM зросте на 8-13% - помітне уповільнення порівняно з попереднім кварталом.

Незважаючи на традиційний піковий сезон продажів, третій квартал для виробників ПК виявився не надто успішним через те, що серія Intel Lunar Lake ще не вийшла на ринок, а споживачі все ще вагаються з вибором. Зусилля з ліквідації запасів активізувалися через зростання витрат на закупівлю оперативної пам'яті, і ця тенденція, як очікується, збережеться і в IV кв., що призведе до скорочення обсягів закупівель у великих обсягах.

В середині та наприкінці третього кварталу на спотовому ринку спостерігався приплив недорогих компонентів DDR4 та DDR5 з демонтованих модулів, що спонукало виробників збільшити закупівлі цих дешевших альтернатив для зниження собівартості. Оскільки вплив виробництва HBM на потужності продовжує зростати, TrendForce прогнозує що у четвертому кварталі, постачальники все ще можуть наполягати на підвищенні цін на PC DRAM. Однак ці зусилля, швидше за все, будуть підірвані обережними стратегіями виробників ПК щодо запасів та слабкими тенденціями на ринку. Таким чином, аналітики очікують, що ціни на DRAM для ПК залишаться незмінними порівняно з попереднім кварталом.

Американські гиперскейлери скоротили закупівлі серверної DRAM через високий рівень запасів у третьому кварталі. Тим часом китайський ринок демонструє ознаки відновлення, але все ще залишається недостатнім для забезпечення загального попиту. За прогнозами TrendForce, загальний обсяг поставок бітів серверної DRAM збільшиться в IV кв. завдяки зростанню популярності DDR5 і низькому рівню цін в третьому кварталі, а середні контрактні ціни зростуть в інтервалі до 5% кв/кв.

У третьому кварталі виробники смартфонів зосередилися на скороченні наявних запасів мобільної DRAM і протистояли коригуванню цін постачальниками, використовуючи стратегії відкладених закупівель. Це призвело до послідовного падіння попиту на мобільну DRAM більш ніж на 30%. TrendForce очікує, що такий пасивний підхід до закупівель збережеться і в IV кв., оскільки бренди прагнуть отримати більш вигідні квартальні контрактні ціни.

TrendForce виявляє, що надлишок пропозиції стає очевидним через швидке розширення потужностей китайського постачальника CXMT в LPDDR4X, що призведе до очікуваного зниження контрактних цін в четвертому кварталі на 5-10%. І навпаки, рівень запасів LPDDR5X залишається відносно високим, а пропозиція суттєво не збільшилась, тому очікується, що ціни в IV кв. залишатимуться стабільними.

У четвертому кварталі попит на графічну пам'ять залишиться невиразним, лише з невеликим зростанням замовлень від виробників VGA-карт. Постачальники послабили свій натиск на підвищення цін, в той час як покупці продовжують накопичувати запаси, що призвело до стабільних цін протягом IV кв. Хоча безпосередніх ознак падіння цін поки що немає, постачальники уважно стежать за рівнем запасів у покупців. Крім того, оскільки аналогічні потужності все частіше виділяються для виробництва HBM, постачальники консервативно підходять до планування виробництва GDDR.

Загальний попит на ринку споживчої DRAM залишається слабким, і з наближенням кінця року покупці застосовують все більш обережну стратегію поповнення запасів. Незважаючи на деяке незначне зростання замовлень від клієнтів на Wi-Fi 7, воно виявилося недостатнім для значного зростання попиту.

Що стосується DDR3, то тайванські виробники продовжували нарощувати потужності, в той час як три основні постачальники поступово скорочували виробництво щоквартально. У поєднанні з різким падінням попиту це призвело до надлишку пропозиції на ринку. У третьому кварталі ціни залишилися практично незмінними порівняно з попереднім, але в четвертому кварталі деякі постачальники можуть вдатися до зниження цін, щоб виконати план відвантажень, що потенційно може призвести до зниження контрактних цін в інтервалі до 5%.

Тим часом, DDR4 продовжує залишатися основним споживчим продуктом в сегменті оперативної пам'яті, але з постійним збільшенням обсягів виробництва китайськими виробниками не можна виключати можливість падіння цін.

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