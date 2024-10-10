OntargIT адаптував ERP-систему Dynamics 365 для потреб медичного добровольчого формування ПДМШ

10 октября 2024 г., 13:35

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Перший добровольчий мобільний шпиталь ім.Миколи Пирогова (ПДМШ) є найбільшим неурядовим проєктом із залучення цивільних медиків до надання медичної допомоги в районах бойових дій на території України. ПДМШ почали рятувати поранених та хворих у прифронтових містах і селах Донбасу у 2014 році й відтоді невпинно працюють там, де потрібна допомога.

З перших днів нинішнього повномасштабного російського вторгнення ПДМШ розгорнувся в Києві та інших містах України та залучає своїх медиків і ресурси для та лікування поранених українських захисників та цивільного населення. Наразі стабілізаційні пункти та медичні бригади та ПДМШ розгорнуті та працюють в Донецької області.

З початком повномасштабної війни в Україні ПДМШ зіткнувся з необхідністю впровадження комплексної та ефективної системи управління ресурсами для підтримки зростаючої необхідності у посиленні медичної допомоги. Однією з ключових проблем було управління медикаментами, обладнанням та тактичними ресурсами, що використовувалися в бойових умовах. Відсутність централізованої системи обліку спричиняла труднощі в контролі постачання, термінів придатності медикаментів і забезпеченні необхідними ресурсами на передовій.

Компанія OntargIT розробила та впровадила для ПДМШ комплексну ERP-систему на базі Microsoft Dynamics 365, яка розв'язала ключові проблеми обліку та управління ресурсами. Систему адаптували до специфіки роботи ПДМШ, забезпечивши безперервний облік медикаментів, обладнання та тактичних ресурсів. Використання переносних пристроїв, таких як планшети, сканери штрих-кодів і принтери термоетикеток, дозволило автоматизувати складські операції. Крім того, можливість фіксувати переміщення ресурсів за машинами, командами або ротаціями дозволяє ефективно контролювати рух ресурсів в реальному часі, як на складі, так і на передовій.

Завдяки впровадженому рішенню, ПДМШ зміг оптимізувати свою діяльність і забезпечити медичну допомогу на передовій із мінімальними втратами ресурсів та часу.

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