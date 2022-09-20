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Старт п'ятої програми «CIO Open the Future» вже скоро - 29 вересня! 

20 сентября 2022 г., 14:07
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Старт п'ятої програми «CIO Open the Future» вже скоро - 29 вересня!

Вже залишився майже тиждень до старту п'ятої програми розвитку ІТ-директора «CIO Open the Future».

Маючи велике бажання допомагати нашим СІО ставати кращими CIO у складні часи, ми вирішили продовжити програму з деякими адаптаціями умов навчання. Отже, що з новенького:

Зручний online формат
Ми розуміємо, що багато українців наразі не можуть відвідувати заняття оффлайн. Тому, незважаючи від місця знаходження ви можете навчатись у зручному форматі online. Але на останній сесії ми все одно зустрінемось разом з усією групою та познайомимось вже особисто.

Наше ком'юніті
Для того, щоб більше часу виділити кожному учаснику на сесіях, ми зменшили групу. Тобто, група на осінній курс буде налічувати до 15 учасників.

Навчання на практиці
Ми залишаємо в програмі 14 блоків лекцій. Але! Ми додаємо ще 4 ІНДИВІДУАЛЬНІ СЕСІЇ для кожного учасника (1 сесія – 1 година). До кінця року ви можете обрати будь-якого ментора з нашої програми та індивідуально провести сесію з питань, які вас цікавлять або ж по реальному вашому проєкту, яким ви наразі займаєтесь.

Навчання розпочнеться 29 вересня! Не зволікайте - реєструйтеся.

Ми не залишаємо наш освітній фронт і будемо продовжувати допомагати українським СІО, бо ми – непереможні!

https://www.cioneer.com/open-the-future

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