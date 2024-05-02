Понад 500 AI-моделей оптимізовано для роботи на процесорах Intel Core Ultra

2 мая 2024 г., 17:25

0

Tweet

Компанія Intel оголосила про те, що кількість моделей штучного інтелекту, що працюють на нових процесорах Intel Core Ultra, перевищила 500. Зазначається, що це значне досягнення стало результатом інвестицій Intel у клієнтський AI, трансформацію AI ПК, оптимізацію фреймворків та інструменти AI, включно з інструментарієм OpenVINO. 500 моделей, які можуть бути розгорнуті на центральному процесорі (CPU), графічному процесорі (GPU) і нейронному процесорі (NPU), доступні в популярних галузевих джерелах, включно з OpenVINO Model Zoo, Hugging Face, ONNX Model Zoo і PyTorch. Моделі належать до таких категорій локального AI, як великі мовні моделі, дифузія, суперроздільна здатність, виявлення об'єктів, класифікація/сегментація зображень, комп'ютерний зір та інші.



«Intel має багату історію співпраці з екосистемою, щоб вивести AI-додатки на клієнтські пристрої, і сьогодні ми відзначаємо ще одну важливу главу в спадщині клієнтського AI, перевищивши число 500 попередньо навчених AI-моделей, що працюють в оптимізованому режимі на процесорах Intel Core Ultra. Цей неперевершений вибір відображає наше прагнення створити не тільки найнадійніший в індустрії ПК інструментарій для розробників AI, а й міцний фундамент, якому користувачі AI-програм можуть беззастережно довіряти", - зазначив Роберт Халлок, віцепрезидент Intel і генеральний менеджер з AI та технічного маркетингу в групі клієнтських обчислень.



Повідомляється, що процесор Intel Core Ultra не тільки є найбільш швидкорослим чіпом для ПК зі штучним інтелектом нині - за один квартал було продано більше пристроїв, ніж конкурентних процесорів за весь 2023 рік, - він також є найнадійнішою платформою для розробки ПК зі штучним інтелектом: в ньому реалізовано більше моделей, фреймворків і режимів виконання штучного інтелекту, ніж у будь-якого іншого виробника процесорів.



Моделі складають основу програмних функцій з підтримкою AI, таких як видалення об'єктів, над дозвіл зображень або узагальнення тексту. Існує прямий зв'язок між кількістю включених/оптимізованих моделей і широтою можливостей AI для користувачів, які можуть бути виведені на ринок. Без моделі функція не може бути розроблена. Без оптимізації під час виконання функція не зможе досягти максимальної продуктивності.



AI-моделі - це один із багатьох критично важливих рівнів у програмному стеку, який визначає кінцеву продуктивність, стабільність і можливості програми, керованої AI. Моделі штучного інтелекту навчаються аналізувати великі обсяги даних, робити висновки та вживати заходів на основі цих висновків. Розробники, які створюють нові функції ПК зі штучним інтелектом, можуть використовувати ці моделі й створювати на їхній основі нові. Чим більше AI-моделей, тим більше AI-функцій ПК.



AI-моделі можуть впливати на текст, мову, аудіо, зображення та інші аудіовізуальні джерела, характерні для ПК. AI-моделі складають основу функцій з підтримкою AI, розроблених для користувачів, таких як автоматичне резюмування тексту, зниження енергоспоживання під час телеконференцій або видалення небажаних об'єктів із зображення. OpenVINO оптимізується для Intel Core Ultra шляхом балансування навантаження на всі обчислювальні блоки, стиснення моделей для ефективної роботи в ПК зі штучним інтелектом і оптимізації часу виконання для використання пропускної здатності пам'яті та архітектури ядра Intel Core Ultra.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0

Tweet