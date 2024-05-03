Учасник кластера оборонних технологій Brave1 створив окопний РЕБ PARASOL

3 мая 2024 г., 10:25

За підтримки кластера оборонних технологій Brave1 створено перспективну систему радіоелектронної боротьби з ворожими безпілотниками PARASOL, повідомляє Мінцифра. Як стверджується, одна з її ключових переваг – непомітність для ворожих РЕБ. Інша важлива особливість – простота в опануванні та експлуатації.

У розробника є дві модифікації РЕБ. Перша розробка, PARASOL 01, призначена для захисту позицій військових та здатна виводити з ладу російські FPV-дрони на відстані в межах 200 метрів. Друга, PARASOL 02, захищає техніку – її можна під’єднати до бортової мережі живлення.

Держава вже уклала контракти з розробником, компанією «МіксСтіл», та купує обидві модифікації PARASOL, а Сили оборони їх активно використовують.

Слід зазначити, що до повномасштабної війни в Україні не було жодної розробки РЕБу ближньої дії. Сьогодні на платформі Brave1 зареєстровано понад 100 подібних розробок, а дев’ять з них вже кодифіковано за стандартами НАТО.

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