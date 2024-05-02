ПриватБанк та «Вогонь запеклих не пече» збирають 20 млн грн. на софт для розвідників

2 мая 2024 г., 18:25

ПриватБанк спільно з Благодійним фондом «Вогонь запеклих не пече» проводять великий збір для придбання спеціального програмного забезпечення для українських воєнних розвідників. Вказаний софт допоможе збирати та аналізувати більше розвідувальної інформації, що значно посилить здатність України давати відсіч російському агресору.

Мета благодійної ініціативи – 20 млн грн. Кожен, хто зробить внесок від 300 грн у період з 25 квітня по 25 травня, матиме шанс отримати пам’ятні подарунки. Долучитися до збору можна за посиланням, а також в Приват24 та через меню «Благодійність» в банкоматах та терміналах самообслуговування.

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