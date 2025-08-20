SSSTC запускає перший у світі промисловий SSD M.2 на флешпам'яті BiCS 8-го покоління від KIOXIA

20 августа 2025 г., 11:35

Компанія Solid State Storage Technology Corporation (SSSTC) оголосила про випуск серії SSSTC CA8 — перших у світі промислових SSD M.2, побудованих на базі технології 3D-флешпам'яті BiCS FLASH 8-го покоління та інтерфейсу PCIe Gen 5 x4. Серія SSSTC CA8, що пропонується у стандартному для галузі формфакторі M.2 2280, доступна в обсягах 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ і 4 ТБ.



Серія SSSTC CA8 відповідає стандартам PCIe 5.0 і NVMe 2.0, підтримуючи надшвидкий доступ до даних зі швидкістю передачі до 32 ГТ/с на лінію, що вдвічі перевищує пропускну здатність інтерфейсу PCIe 4.0. Завдяки кешуванню SLC серія SSSTC CA8 досягає послідовної швидкості читання до 14 000 МБ/с і швидкості запису до 12 000 МБ/с, а також випадкової продуктивності до 2000K IOPS (читання) і 1600K IOPS (запис), що робить її одним з найшвидших промислових SSD на ринку.



В основі рішення лежить 8-ме покоління BiCS FLASH 218-шарової 3D TLC NAND флешпам'яті KIOXIA з технологією з'єднання пластин CMOS directly Bonded to Array (CBA), що забезпечує 20% підвищення продуктивності запису, понад 10% зменшення затримки читання та до 30% поліпшення енергоспоживання. Ці вдосконалення роблять серію SSSTC CA8 важливим фактором для обробки великих обсягів даних на периферії та високопродуктивних промислових робочих навантажень.



Серія SSSTC CA8, розроблена для довгострокової надійності та широкої сумісності з системами, має такі характеристики:

MTBF понад 3 млн годин

Широкий діапазон робочих температур (від 0 °C до 85 °C)

Термін служби від 5 до 10 років

Надійність і стабільна продуктивність націлює її на вимогливі застосування, такі як AIoT, автоматизацію виробництва, мережеві технології, бортові системи та периферійні сервери, особливо ті, що пов'язані з периферійними AI-завантаженнями.



Для забезпечення цілісності даних і відмовостійкості системи серія CA8 включає:

Високопродуктивний ECC

Повідомлення про втрату живлення (PLN) для запобігання пошкодженню даних під час несподіваних вимкнень

Шифрування AES-256 та підтримка TCG Opal для вдосконаленого захисту даних



Серія SSSTC CA8 планується до масового виробництва в 4 кварталі 2025 року.

