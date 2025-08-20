 
`

Український Фонд Стартапів розподілив 475 тис. дол. серед 13 українських компаній

20 августа 2025 г., 12:25

Український Фонд Стартапів оголосив результати грантової програми за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) для українських стартапів на стадіях pre-seed та seed.

Команди представили свої проєкти перед конкурсним журі, змагаючись за безповоротне фінансування на суму 25000 та 50000 дол.

За підсумками пітчингів гранти для розвитку власних інновацій отримали 13 стартапів. Сім стартапів отримали фінансування у розмірі 25000 дол.: SYLA, JobAtlas, Embraces, ReSelpMe, Світанок, Romtos, ReMind. Шість проєктів отримали гранти у розмірі 50000 дол.: VITA325, Просте ЗНО, LeadForceTalent, Cerco.ai, Josti, Dots Platform.

