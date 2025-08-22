Samsung додає опцію 8 ТБ до своєї лінійки SSD 9100 PRO

22 августа 2025 г., 9:35

Samsung 9100 PRO — це найновіша модель у лінійці споживчих SSD компанії. Завдяки інтерфейсу PCIe 5.0, 9100 PRO забезпечує високу продуктивність і безперебійну багатозадачність, а також широку сумісність з ноутбуками, ігровими ПК та ігровими консолями. Тепер доступний з об'ємом до 8 ТБ, він забезпечує ще більший обсяг пам'яті та високу швидкість роботи для сучасних додатків, що вимагають великого обсягу даних, та ігор нового покоління.



Компанія Samsung Electronics представила дві нові моделі місткістю 8 ТБ у своїй лінійці високопродуктивних SSD 9100 PRO: 9100 PRO 8 ТБ та 9100 PRO 8 ТБ з радіатором, розроблені для забезпечення покращеної теплової ефективності та стабільної максимальної продуктивності. Ці нові моделі є продовженням серії, яка була представлена в березні моделями на 1 ТБ, 2 ТБ і 4 ТБ, й знаменують значний крок вперед у пропозиції найпотужніших PCIe SSD, випущених на сьогодні Samsung Electronics, надаючи надпотужні варіанти для геймерів, творців контенту та професіоналів, які вимагають найвищої швидкості та надійності.



Варіанти на 8 ТБ забезпечують виняткову продуктивність, з послідовною швидкістю читання до 14800 МБ/с і швидкістю запису до 13400 МБ/с. Вони також забезпечують виняткову швидкість випадкового читання та запису — відповідно до 2200K IOPS й 2600K IOPS, що націлює їх на інтенсивні робочі навантаження.



Обидві моделі, побудовані на інтерфейсі PCIe 5.0, розроблені для забезпечення наднизької затримки, скорочення часу завантаження та безперебійної роботи ігор навіть у найвимогливіших середовищах. Модель, оснащена радіатором, додає додатковий рівень терморегулювання для стабільної продуктивності під час тривалого використання.



Нова опція зберігання даних на 8 ТБ пропонує розширену місткість для великих бібліотек ігор.

За допомогою цього SSD на 8 ТБ користувачі можуть встановити близько 80 популярних ігор для ПК, виходячи із середнього розміру гри 90,6 ГБ. Розраховано на основі 11 найпопулярніших ігор зі списку Steam «Найкращі новинки 2024 року».



Має інтерфейс PCIe 5.0, що забезпечує вдвічі вищу швидкість порівняно з попереднім поколінням PCIe 4.0.



Досягає послідовної швидкості читання до 14800 МБ/с і швидкості запису до 13400 МБ/с, забезпечуючи підвищення продуктивності до 99% порівняно з попередником, 990 PRO.



Послідовна швидкість читання 9100 PRO 4 ТБ: 14800 МБ/с, тоді як послідовна швидкість читання 990 PRO 4 ТБ: 7450 МБ/с



Покращена продуктивність випадкового читання та запису до 2 200 000 IOPS (читання) та до 2600 KIOPS (запис)



Енергоефективність покращена на 49% порівняно з попередньою моделлю завдяки вдосконаленому рішенню з управління тепловим режимом



Енергоефективність послідовного читання/запису 9100 PRO 2 ТБ: 1822/1703 МБ/с на ват, тоді як послідовне читання/запис 990 PRO 4 ТБ: 1221/1255 МБ/с на ват



Покращений захист від перегріву, розширене сховище та широка сумісність з пристроями



Моделі 1 ТБ, 2 ТБ і 4 ТБ оснащені радіатором 8,8 мм, що забезпечує покращений тепловий контроль і запобігає перегріву Також відповідає стандарту PCI-SIG D8



Навіть у моделі PCIe 5.0 великої місткості 8 ТБ радіатор 11,25 мм спеціально розроблений для забезпечення сумісності з серією PlayStation 5



9100 PRO сумісний з широким спектром пристроїв, від ноутбуків і настільних ПК до ігрових консолей, що робить його вибором для безперебійного оновлення як продуктивності, так і місткості.



Моделі 1 ТБ, 2 ТБ і 4 ТБ наразі доступні для придбання на Samsung.com та в інших роздрібних магазинах, а модель 8 ТБ буде доступна з середини вересня.

Рекомендована виробником роздрібна ціна (MSRP) для моделі 8 ТБ становить 781,49 фунта стерлінгів для моделі M.2 і 796,99 фунта стерлінгів для моделі M.2 з радіатором відповідно.

