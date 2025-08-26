SK hynix розпочинає масове виробництво 321-шарової флешпам'яті QLC NAND

26 августа 2025 г., 9:35

Компанія SK hynix оголосила про завершення розробки 321-шарового флешнакопичувача QLC NAND місткістю 2 Тб і початок його масового виробництва. Це досягнення є першим у світі впровадженням технології QLC з більш ніж 300 шарами, що встановлює новий стандарт щільності NAND. Компанія планує випустити продукт у першій половині наступного року після завершення глобальної перевірки клієнтами.



Щоб максимізувати конкурентоспроможність свого нового продукту за вартістю, SK hynix розробила пристрій 2 Тб з подвійною місткістю порівняно з наявними рішеннями. Щоб розв'язати проблему потенційного зниження продуктивності NAND великої місткості, компанія збільшила кількість площин, незалежних операційних одиниць всередині чіпа, з 4 до 6. Це забезпечує більшу паралельність обробки та значно покращує продуктивність одночасного читання.



В результаті 321-шаровий QLC NAND забезпечує як більшу місткість, так і покращену продуктивність у порівнянні з попередніми продуктами QLC. Швидкість передачі даних подвоїлася, продуктивність запису покращилася на 56%, а продуктивність читання — на 18%. Крім того, енергоефективність запису зросла більш ніж на 23%, що посилює конкурентоспроможність у центрах обробки даних штучного інтелекту, де низьке енергоспоживання має вирішальне значення.



Компанія планує спочатку застосувати свою 321-шарову NAND у SSD для ПК, а потім розширити її застосування на корпоративні SSD (eSSD) для дата-центрів та UFS для смартфонів. Використовуючи власну технологію 32DP3, яка дозволяє одночасно укладати 32 кристали NAND в одному корпусі, SK hynix прагне вийти на ринок eSSD надвисокої місткості для AI-серверів, досягнувши подвійної щільності інтеграції.



«З початком масового виробництва ми значно посилили наш портфель високоємних продуктів і забезпечили конкурентоспроможність за вартістю», — сказав Чон Упіо (Jeong Woopyo), керівник відділу розробки NAND в SK hynix. «Ми зробимо великий стрибок вперед як постачальник повного спектра пам'яті для штучного інтелекту, відповідно до вибухового зростання попиту на AI та високих вимог до продуктивності на ринку центрів обробки даних».

