QSAN Technology випускає серію настільних вежових мережевих сховищ XN1

Компанія QSAN Technology оголосила про випуск серії XN1 — настільних веж NAS нового покоління, розроблених для забезпечення продуктивності корпоративного класу в компактних робочих середовищах. Серія XN1, створена спеціально для стартапів, креативних команд та малих і середніх підприємств, переосмислює поняття зберігання даних, перетворюючи просте сховище даних на комплексне рішення для віртуалізації, VDI та виробництва медіа.



Зазначено, серія XN1 — це універсальне рішення, яке адаптується до динамічних потреб бізнесу. Завдяки QSM 4, уніфікованій операційній системі зберігання даних QSAN, XN1 підтримує як файлові, так і блокові протоколи, що дозволяє стартапам і гнучким командам консолідувати дані, прискорити робочі процеси та спростити управління без додаткових витрат на ІТ. Вбудовані інструменти резервного копіювання корпоративного класу та безперебійна інтеграція з хмарою забезпечують комплексний захист даних, гарантуючи безперервність бізнесу на кожному етапі зростання.



Попри дизайн настільного комп'ютера, він все одно забезпечує продуктивність, яка раніше була доступна лише для корпоративних систем. Оснащений вбудованим 10 GbE, підключенням 2,5 GbE та опціональним розширенням 25 GbE, XN1 забезпечує гнучкий обмін файлами та співпрацю. Спеціальний слот NVMe і кешування SSD перетворюють гібридне сховище на високошвидкісний механізм вводу-виводу, що дозволяє йому підтримувати такі вимогливі робочі навантаження, як розгортання VDI, середовища віртуалізації та редагування відео 4K.



Для стартапів та малих і середніх підприємств, де дані є основою інновацій, пропонується багаторівнева безпека, включаючи двофакторну автентифікацію, вбудований антивірус, WORM та захист, сумісний з SED. Від рівня тек до рівня дисків, підприємства можуть бути впевнені, що їхні дані захищені від програм-вимагачів, кібератак та фізичної крадіжки.



