Среднегодовой рост рынка средств компьютерной графики составит 1,2%

17 августа 2020 г., 15:45

Объем мирового рынка средств компьютерной графики в 2020 г. превысит 148 млрд долл., — сообщает Jon Peddie Research. При среднегодовой динамике роста в пределах 1,2%, по итогам 2023 г. индустрия способна преодолеть рубеж в 154 млрд долл.

Основной вклад в общий объем традиционно принадлежит аппаратному обеспечению. В состав этого направления входят профессиональные мониторы, рабочие станции, игровые консоли и ПК, мобильные устройства. В ближайшие три года расходы на «железо» увеличатся в объеме с 133,27 млрд долл., до 137,25 млрд долл.

Сегмент, объединяющий программные разработки, в частности приложения CAD/CAM, пакеты для моделирования и анимации, графические редакторы и ПО для обработки цифрового видео, по итогам нынешнего года достигнет в объеме 15,14 млрд долл. Прогнозируемый в 2023 г. объем направления превысит 16,59 млрд долл.

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