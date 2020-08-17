«Датагруп» строит корпоративную сеть для почтового оператора Justin

17 августа 2020 г., 15:15

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Первые посылки в сегменте C2C оператор Justin начал принимать в марте 2019 г. На сегодня его сеть насчитывает свыше 500 отделений по всей Украине, расположенных в супермаркетах «Сильпо», «Фора», «Novus», «Fozzy». В планах компании расширить сеть до 2000 отделений.

Масштабный проект по построению единой корпоративной сети для отделений почтового оператора Justin по всей Украине реализуется компанией «Датагруп» с начала 2020 г. В его рамках осуществляется включение интернет-каналов (5 Мб/с) для отделений оператора. На сегодня технические специалисты «Датагруп» построили интернет-каналы для 200 отделений, в работе находятся еще 100 точек. В планах поэтапно построить каналы связи для всех отделений оператора.

Украинская компания Justin основана в 2017 г. Оператор на рынке экспресс-доставки, входит в одну из крупнейших украинских торгово-промышленных групп Fozzy Group, развивающей такие бренды, как «Сильпо», «Фора», Fozzy, Ringoo и др. В отделениях Justin помимо почтовых услуг предоставляются также финансовые – выдача карточек, оформление страховок, кредитование и т.п.

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