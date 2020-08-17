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IBM анонсировала чипы Power10

17 августа 2020 г., 16:25

IBM анонсировала чипы Power10

Компания IBM официально представила чипы следующего поколения на основе фирменной архитектуры Power.

Отмечается, что разработка чипов IBM Power10 проводилась более пяти лет, и они почти в три раза производительнее своих предшественников, а на задачах, связанных с ИИ, этот разрыв может достигать 20 раз благодаря встроенному в процессор Matrix Math Accelerator.

Чипы Power10 содержат 18 млрд транзистров и производятся по технологии 7 нм на мощностях Samsung.

IBM анонсировала чипы Power10


Как сообщается, в новый чип встроено аппаратное шифрование памяти. Используется технология Memory Inception, позволяющая кластерам на Power10 оперировать петабайтами памяти.

Ожидается, что Power10 найдет применение на предприятиях разного масштаба в системах, связанных с ИИ и гибридными облачными решениями.

Серверы на базе Power10 должны появиться на рынке во второй половине 2021 г.


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