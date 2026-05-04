Співпраця Міненерго з ЄІБ охоплює 8 проєктів на суму 1,3 млрд євро.

Міністр енергетики Денис Шмигаль провів зустріч з віцепрезидентом Європейського інвестиційного банку Карлом Негаммером. Вони обговорили розширення співпраці в енергетичному секторі.
«Сьогодні співпраця з ЄІБ уже охоплює 8 проєктів на суму 1,3 млрд євро. Вдячні за послідовну підтримку, яка допомагає зміцнювати стійкість енергосистеми України», - зазначив Денис Шмигаль.
Серед окреслених ключових пріоритетів: підготовка до наступного осінньо-зимового періоду, відновлення пошкодженої інфраструктури та реалізація середньо- і довгострокових проєктів.
«Звернулися з проханням розширити портфель проєктів і підтримати нові ініціативи, зокрема у сферах захисту енергетичної інфраструктури, відновлення генерації, мереж і газового сектору, а також створення резервів обладнання», - повідомив за результатами зустрічі Денис Шмигаль.
Серед конкретних напрямів співпраці:
• новий проєкт стійкості електромереж;
• підтримка захисту підстанцій;
• розвиток міждержавних інтерконекторів та інтеграція з ENTSO-E;
• проєкти декарбонізації;
• розвиток гідроенергетики.
