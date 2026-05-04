Співпраця Міненерго з ЄІБ охоплює 8 проєктів на суму 1,3 млрд євро.

4 мая 2026 г., 10:25

Міністр енергетики Денис Шмигаль провів зустріч з віцепрезидентом Європейського інвестиційного банку Карлом Негаммером. Вони обговорили розширення співпраці в енергетичному секторі.

«Сьогодні співпраця з ЄІБ уже охоплює 8 проєктів на суму 1,3 млрд євро. Вдячні за послідовну підтримку, яка допомагає зміцнювати стійкість енергосистеми України», - зазначив Денис Шмигаль.

Серед окреслених ключових пріоритетів: підготовка до наступного осінньо-зимового періоду, відновлення пошкодженої інфраструктури та реалізація середньо- і довгострокових проєктів.

«Звернулися з проханням розширити портфель проєктів і підтримати нові ініціативи, зокрема у сферах захисту енергетичної інфраструктури, відновлення генерації, мереж і газового сектору, а також створення резервів обладнання», - повідомив за результатами зустрічі Денис Шмигаль.

Серед конкретних напрямів співпраці:

• новий проєкт стійкості електромереж;

• підтримка захисту підстанцій;

• розвиток міждержавних інтерконекторів та інтеграція з ENTSO-E;

• проєкти декарбонізації;

• розвиток гідроенергетики.

