Salesforce презентувала Agentforce Operations для автоматизації ручних процесів бек-офісу

4 мая 2026 г., 11:45

Компанія Salesforce оголосила про запуск Agentforce Operations — нового рішення, розробленого для автоматизації застарілих та ручних процесів бек-офісу. Платформа використовує спеціалізованих автономних агентів, які здатні виконувати роботу в різних розрізнених системах, включаючи електронну пошту та ERP. За даними розробників, це дозволяє скоротити час виконання таких операцій, як аудит або онбординг, на 50–70%, а також усунути до 80% ручних завдань із введення даних.

На відміну від традиційної автоматизації робочих процесів, яка лише перенаправляє завдання між людьми, агенти Agentforce самостійно завершують складні операції. Вони можуть витягувати дані з документів, проводити обчислення та перевіряти відповідність вимогам за лічені хвилини. Система працює на основі цифрових креслень, які дозволяють за лічені хвилини перетворювати звичайні діаграми або текстові документи на готові до роботи алгоритми. На старті доступно понад 30 готових шаблонів для типових бізнес-задач.

Можливості нової платформи охоплюють широке коло галузей. У виробництві агенти можуть повністю супроводжувати процес виконання замовлення, координуючи роботу постачальників та складів. У банківській сфері вони беруть на себе перевірку документів для надання кредитів, а в страхуванні прискорюють обробку претензій, самостійно збираючи відсутню інформацію. Для внутрішніх IT-служб агенти забезпечують миттєве надання доступів до додатків, автоматично перевіряючи ідентичність та дозволи співробітників.

Agentforce Operations також включає інструменти для проактивного виявлення Bottlenecks, які сигналізують про затримки ще до того, як вони вплинуть на кінцевого клієнта. Всі дії штучного інтелекту фіксуються в журналі аудиту, що забезпечує повну прозорість та відповідність стандартам безпеки. Інтеграція з месенджерами Slack та Microsoft Teams запланована на червень, що дозволить командам керувати процесами безпосередньо в середовищі спілкування.

Запуск Agentforce Operations свідчить про намір Salesforce змінити саму концепцію корпоративної автоматизації, переходячи від простих скриптів до автономного виконання бізнес-логіки. Це дозволяє компаніям модернізувати застарілі процеси бек-офісу без необхідності радикальної заміни існуючої IT-інфраструктури. Такий підхід робить автоматизацію доступною навіть для консервативних галузей, де раніше ручна праця вважалася незамінною через складність інтеграції різних систем.

