AI стає головним рушієм прибутку IBM на фоні двозначного зростання сегмента Software

Корпорація IBM представила фінансові результати за перший квартал 2026 року, продемонструвавши впевнений початок фіскального періоду.

Загальна виручка компанії склала 15,9 млрд дол., що на 9% більше порівняно з аналогічним показником минулого року. Операційний прибуток зріс на 20% до рівня 1,8 млрд дол. Генеральний директор IBM Арвінд Крішна (Arvind Krishna) зазначив, що інтегрована цінність портфеля компанії та довіра клієнтів дозволили досягти таких результатів. Впровадження AI продовжує залишатися потужним стимулом для розвитку бізнесу, як повідомляє компанії.

Сегмент Software показав виручку на рівні 7,1 млрд дол., що відповідає зростанню на 11%. У межах цього підрозділу напрямок Hybrid Cloud, представлений Red Hat, зріс на 13%, а доходи від рішень для роботи з Data збільшилися на 19%. Компанія фіксує активне масштабування клієнтських сценаріїв використання AI, де продукти IBM допомагають оркеструвати та розгортати моделі в гібридних середовищах. Операційна маржа прибутку за Non-GAAP склала 13,4%, що на 140 базисних пунктів вище торішніх показників.

Інфраструктурний підрозділ зафіксував виторг у 3,3 млрд дол., показавши зростання на 15%. Найбільш вражаючу динаміку продемонструвала лінійка IBM Z, доходи від якої злетіли на 51%. Це свідчить про циклічне оновлення потужностей великими корпоративними замовниками.

Напрямок Consulting приніс 5,3 млрд дол. доходу, що на 4% більше порівняно з першим кварталом минулого року, причому стабільне зростання спостерігається як у стратегічному консультуванні, так і в інтелектуальних операціях.

Фінансовий стан корпорації дозволив повернути акціонерам 1,6 млрд дол. у вигляді дивідендів протягом кварталу. Вільний грошовий потік склав 2,2 млрд дол., що на 0,3 млрд дол. більше, ніж торік. Окрім виплат інвесторам, IBM продовжила стратегію неорганічного зростання, інвестувавши у придбання компанії Confluent. Станом на кінець березня обсяг готівкових коштів та ліквідних цінних паперів на балансі склав 11,8 млрд дол. Компанія підтвердила свій річний прогноз, очікуючи зростання виручки понад 5% та збільшення вільного грошового потоку на 1 млрд дол. за підсумками 2026 року.

Поточні результати IBM підтверджують ефективність трансформації компанії у постачальника критичної інфраструктури для ери AI. Вибухове зростання продажів мейнфреймів IBM Z на 51% вказує на те, що великий бізнес бачить у цих системах надійний фундамент для обробки величезних масивів даних, необхідних для навчання моделей. Ставка на гібридні хмари та відкриті стандарти через Red Hat дозволяє корпорації успішно конкурувати з хмарними гігантами, пропонуючи вищий рівень безпеки та керованості процесами.

Стратегічним ризиком для IBM залишається високий рівень заборгованості, який зріс до 66,4 млрд дол. на фоні нових придбань та фінансування операційної діяльності. Попри стабільний грошовий потік, подальше зростання відсоткових ставок може збільшити витрати на обслуговування боргу. Однак домінування у ніші транзакційної обробки даних та успішна інтеграція придбаних активів, таких як Confluent, створюють умови для збереження лідерства у сегменті корпоративного програмного забезпечення та сервісів для автоматизації бізнес-логіки.

