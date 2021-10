Главная » Новости Sony представила смартфон Xperia PRO-I с 1-дюймовой матрицей и системой фазовой автофокусировки 26 октября 2021 г., 16:35 0

Tweet Компания Sony Electronics представила Xperia PRO–I – первый в мире смартфон, оснащенный 1-дюймовой матрицей камеры с системой фазовой автофокусировки.



Объектив ZEISS Tessar с антибликовым покрытием T и двойной переключаемой диафрагмой F0/F4.0 обеспечивает выдающееся качество съемки даже в условиях недостаточного освещения и позволяет получать снимки с высоким динамическим диапазоном и красивым боке.



Как отмечается, это также первый в мире смартфон с функцией видеозаписи в формате 4К со скоростью 120 кадров в секунду. Также оснащен встроенным отверстием для ремешка и специальной кнопкой спуска затвора для быстрого и удобного управления камерой.



«Мы остаемся приверженными созданию инструментов, предлагающих создателям контента беспрецедентные возможности для съемки, обработки и публикации своих работ, – сказала Янь Ченг (Yang Cheng), вице-президент по решениям для обработки изображений в Sony Electronics Inc. – По своим возможностям Xperia PRO-I не похож ни на один другой смартфон, когда-либо выпущенный на рынок. Новинка сочетает в себе мощный сенсор изображениий типа 1.0, аналогичный тому, что устанавливается в компактную камеру RX100 VII и высокую скорость работы, присущую камерам Alpha со сменным объективом, которая была еще более увеличена за счет мощных вычислительных возможностей Xperia. Кроме того, она предлагает возможности видеосъемки, аналогичные тем, что доступны нашей линейке профессиональных решений для съемки видео. И все это – в устройстве, которое с легкостью умещается в кармане! Буква I в названии смартфона – от слова «imaging», работа с изображением, визуализация – точно передает стремление Sony полностью переосмыслить стандарты работы с изображениями во всей линейке нашей продукции». При разработке Xperia PRO-I использовались те же передовые технологии обработки изображений, что и в отмеченных наградами беззеркальных камерах Sony Alpha. Новинка стала первым в мире смартфоном, оснащенным сенсором изображений типоразмера 1.0 с функцией автофокусировки с определением фазы (AFi). В смартфоне используется сенсор Exmor RS типа 1.0 с шагом пикселя 2,4 мкм, что обеспечивает потрясающую производительность при слабом освещении. Кроме того, новинка поддерживает 12-битную съемку в формате RAW для невероятно высокого динамического диапазона, а также оснащена переключаемой диафрагмой (F2.0 / F4.0) vii, которая позволяет фотографу с легкостью изменять глубину резкости. В дополнение к 1-дюймовому сенсору смартфон Xperia PRO-I укомплектован процессором BIONZ X for mobile и новым интерфейсным чипом. Этот усовершенствованный процессор обеспечивает беспрецедентную скорость работы и улучшенное качество изображения в самых разных условиях съемки, что особо ценится в камерах Sony Alpha.



Xperia PRO-I оснащен тремя объективами с антибликовым покрытием ZEISS T, а также датчиком глубины сцены 3D iToF для полной свободы творчества. В новом 24-мм объективе используется оптика ZEISS® Tessar, которая позволяет получать изображения высокого разрешения с меньшими периферийными искажениями и более интенсивной контрастностью и резкостью. Помимо этого, смартфон оснащен еще двумя объективами – 16-миллиметровым и 50-миллиметровым, что позволяет пользователю творчески подойти к построению композиции. Установленный в смартфоне датчик 3D iToF мгновенно вычисляет расстояние между камерой и объектом съемки, обеспечивая быструю и точную автофокусировку в любой сцене.



Кроме того, Xperia PRO-I поддерживает фазовую автофокусировку по 315 точкам, покрывающих 90% кадра, а также предлагает лучшие в отрасли технологии автофокусировки, включая автофокусировку по глазам в реальном времени у людей и животныхvii, отслеживание объектов в реальном времени, серийную съемку со скоростью 20 кадров в секунду с автофокусировкой / автоэкспозицией, а также антидисторсионный затвор для более четкого захвата быстро движущихся объектов.



С помощью приложения Photography Pro пользователи могут настраивать камеру в ручном режиме или с легкостью получить доступ к автоматическим настройкам и делать снимки в формате RAW. При съемке в режиме RAW Xperia PRO-I поддерживает 12-битнуюvii версию формата, что обеспечивает плавную тональную градацию и насыщенные цвета без артефактов в виде полос и ступенчатых градиентов. В приложении также предусмотрен базовый режим (Basic mode) для быстрого доступа к ряду простых в использовании функций для фотосъемки, в том числе сенсорной кнопки для спуска затвора. Как и предыдущие устройства Xperia, новинка поддерживает работу с приложением Imaging Edge Mobile. Кроме того, Xperia PRO-I оснащен специальной кнопкой для спуска затвора, которая использует тот же модуль, что и камеры Sony серии RX100, и требует аналогичных усилий нажатия для управления автофокусом и спуском затвора. Пользователь может нажать и удерживать эту кнопку для быстрого запуска приложения Photography Pro и сразу же начать съемку, даже если дисплей выключен. В новом смартфоне также предусмотрено отверстие для ремешка[iv], что помогает не выронить устройство из рук даже в самых сложных условиях.



По заверению производителя, Xperia PRO-I обеспечивает высокое качество видео и предусматривает простые в использовании функции пост-обработки, облегчающие рабочий процесс. Новинка предлагает еще больше возможностей для творчества – это первый в мире смартфонiii, позволяющий снимать высококачественное видео с разрешением 4K при 120 кадрах в секунду, благодаря чему пользователи могут запечатлеть и воспроизвести быстро движущиеся сцены и делать видео с 5-кратным замедлением. Съемка плавного видео без дрожания становится еще проще благодаря новейшей технологии Optical SteadyShot с FlawlessEye. Xperia PRO-I – первый смартфон в линейке Xperia, в котором поддерживается технология автофокусировки по глазам и отслеживание объектов при видеосъемке, что помогает пользователю сохранять четкую фокусировку на объекте и больше времени уделять построению кадра.



Помимо стереомикрофонов, Xperia PRO-I также оснащен встроенным монофоническим микрофоном, который расположен рядом с основной камерой и позволяет четче записывать речь, оставляя другие звуки на заднем плане. Кроме того, новинка включает в себя ведущую в отрасли технологию разделения звука от Sony, позволяющую отфильтровать шум ветра как для стерео, так и для монофонического микрофона.



Помимо этого, пользователям Xperia PRO-I станут доступны две новые функции для создания видео и фильмов. Для быстрой съемки высококачественных видеороликов и видеоблогинга в смартфоне реализована функция Videography Pro. При её разработке Sony черпала вдохновение в своей богатой истории технологии обработки изображений. Это приложение поддерживает возможности видеопродакшна и предусматривает получение прямой обратной связи от видеооператоров, а также собирает все творческие настройки в одном месте. Пользователи могут интуитивно и точно настраивать такие параметры, как фокус, экспозиция и баланс белого в соответствии с условиями съемки даже во время создания видео. Кроме того, в Xperia PRO-I используется высокоточный индикатор уровня, каждый из которых индивидуально калибруется на заводе. «Горячей клавише», размещенной на боковой грани корпуса Xperia PRO-I, назначен вызов приложения «Videography Pro», так что вы можете начать съемку видео немедленно, так же как на обычной камере. Вы также можете назначить клавише быстрого вызова другие приложения или функции. Функция Cinematography Pro повторяет пользовательский интерфейс профессиональных видеокамер Sony, чтобы с легкостью добиваться кинематографического эффекта с восьмью различными настройками цвета, как в цифровой кинокамере Sony VENICE, соотношением сторон 21: 9 и многими другими функциями.



С Xperia PRO-I пользователи могут редактировать и обмениваться видеоконтентом прямо с устройства. Благодаря широкому 6,5-дюймовому OLED-дисплею с матрицей 4K HDR и точной цветопередаче профессионального уровня в режиме создателя (creator mode) редактирование контента на мобильном устройстве теперь стало проще, чем когда-либо. Отличная однородность и стабильность белого цвета достигаются за счет коррекции цветового сдвига в настройках дисплея. Кроме того, настройку цветности дисплея можно привести в соответствии с монитором пользователя или напечатанными фотографиями. Помимо этого, смартфон позволяет с легкостью обмениваться видеофайлами, используя сеть 5G или подключив Xperia PRO-I к компьютеру через USB 3.2 Gen 2, вдвое ускоряющим передачу данных.



Пользователи могут расширить свой арсенал для мобильного видеоблогинга новым аксессуаром Vlog Monitor, который подключается к Xperia PRO-I и оснащен 3,5-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1280х720 и соотношением сторон 16:9, а также металлическим держателем. Аксессуар имеет разборную конструкцию на магнитах и с легкостью фиксируется и отсоединяется от держателя.



Подсоединив смартфон к монитору видеоблогера Vlog Monitor, пользователи смогут снимать себя с выдающимся качеством изображения для видеоблогов, обмена видео с друзьями или семьей и многого другого благодаря 1-дюймовому сенсору изображения Xperia PRO-I. При этом они смогут видеть, что именно записывают, и создавать по-настоящему запоминающийся контент.



Пользователи смогут в полной мере насладиться просмотром любимого контента на новом Xperia PRO-I благодаря 10-битному OLED-дисплею с разрешением 4K HDR и частотой обновления 120 Гц, а также процессору X1 for mobile, обеспечивающему еще большую контрастность, цветность и четкость. В Xperia PRO-I также реализована поддержка Dolby Atmos для полного погружения в пространственный звук. Кроме того, подключение наушников через 3,5-мм аудиоразъем гарантирует высокое качество звучания. Когда наушники не используются, панорамные стереодинамики устройства обеспечивают мощный и сбалансированный стереозвук. Xperia PRO-I поддерживает формат 360 Reality Audio и апскейлинг двухканального стерео до уровня пространственного звука 360 spatial sound. Помимо этого, новинка оснащена технологиями High-Resolution Audio и High-Resolution Audio Wireless посредством кодека LDAC для беспроводных подключений, а также DSEE Ultimate, которая помогает приблизить качество воспроизведения к стандарту High-Resolution Audio.



Xperia PRO-I дает мобильным геймерам преимущество перед конкурентами благодаря дисплею с частотой обновления 120 Гц и уменьшению размытости движения 240 Гц. Это обеспечивает четкость визуализации быстро движущихся объектов и плавность игрового процесса. Устройство также поддерживает функцию Game Enhancer для улучшения игрового процесса, обеспечивая превосходную скорость отклика на прикосновения и ряд других возможностей, помогающих пользователю победить. Благодаря режиму Heat Suppression смартфон Xperia PRO-I осуществляет питание подсистем смартфона напрямую, в обход зарядки аккумулятора, с тем чтобы снизить тепловую нагрузку и сохранить его работоспособность. Xperia PRO-I также оснащен процессором Qualcomm Snapdragon Elite Gaming для обеспечения превосходной производительности.



В Xperia PRO-I используется тот же большой 1,0-дюймовый датчик изображения, что и в компактной камере Sony премиум-класса RX100 VII, но оптимизированный для смартфонов. Однако даже несмотря на это, само устройство выполнено в тонком форм-факторе и имеет корпус длиной примерно 166 мм, шириной около 72 мм и толщиной 8,9 мм. Новый Xperia PRO-I долговечен и надежен, а также способен удовлетворить взыскательные потребности современных создателей контента: его задняя панель из стекла матированного «под изморозь», матовая поверхность корпуса и металлическая рамка с эффектом пескоструйной обработки придает ему прочность и стиль. Его корпус водо- и пыленепроницаем и обладает рейтингом IP65/68. Кроме того, смартфон оснащен Corning Gorilla Glass Victus, самым прочным стеклом Gorilla Glass на сегодняшний день – с повышенной устойчивостью к падению и царапинам.



Аккумулятор емкостью 4500 мАч обеспечивает достаточно энергии, чтобы Xperia PRO-I работал в течение всего дня. Пользователь может быстро зарядить устройство до 50% емкости аккумулятора всего за 30 минут с помощью входящего в компект зарядного устройства XZQ-UC1 мощностью 30 Вт. Кроме того, благодаря используемым технологиям, предотвращающим перезарядку устройства, аккумулятор смартфона дольше сохранит свою емкость даже после трех лет использования.



Xperia PRO-I построен на базе мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 888 5G, что обеспечивает удобство работы премиум-класса. Кроме того, новинка оснащена внушительной внутренней памятью: 12 ГБ оперативной памяти для выполнения ресурсоемких вычислительных задач и встроенным накопителем на 512 ГБ для хранения фотографий, видео и других файлов. Помимо этого, смартфон поддерживает карты памяти micro SDXC емкостью до 1 ТБ.



Новинка предлагает расширенные возможности подключения и поддерживает новейшие технологии 5Gxi и Wi-Fi 6. При этом смартфон использует интеллектуальные алгоритмы подключения, непрерывно анализируя и оценивая качество Wi-Fi сигнала и переключаясь между Wi-Fi и мобильной сетью для обеспечения наилучшего качества связи.



Для удобства многозадачности пользователям доступны функции для работы с несколькими окнами с возможностью выбора разнообразных удобных вариантов отображения.



Кроме того, для нового устройства в качестве дополнительного аксессуара доступен кожаный чехол-крышка, что отражает популярность этого материала в современной фотоиндустрии. Дизайн из натуральной кожи уникален, крышка плотно прилегает к корпусу, а текстура на ее поверхности обеспечивает наиболее удобное сцепление, благодаря чему смартфон не выскользнет из рук во время съемки. Аксессуар получил сертификацию «Gold» от международной организации Leather Working Group, целью которой является защита окружающей среды во всем мире, а также обеспечение надежных и безопасных поставок кожи потребителям. Кроме того, на поверхность крышки нанесено антибактериальное покрытие, которое на 99,9% подавляет рост ряда бактерий, например, стафилококков.



