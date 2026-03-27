Samsung представляє смартфони Galaxy A57 та A37

27 марта 2026 г., 16:25

Компанія Samsung Electronics представила нові моделі Galaxy A57 та A37 – найновіші пристрої серії Galaxy A, які відкривають доступ до найсучасніших мобільних інновацій Samsung, зокрема до вдосконаленого AI. Завдяки оновленням ОС до шести поколінь та довгостроковій підтримці безпеки нова серія Galaxy A створена для довготривалої експлуатації. Лідер лінійки – Galaxy A57 вирізняється тоншим і вишуканішим дизайном і вдосконаленими можливостями на базі AI, що робить його найпотужнішим пристроєм серії Galaxy A на сьогодні.



Завдяки новій версії One UI 8.5 смартфони Galaxy A57 та A37 роблять інноваційні технології AI від Samsung доступними для ще більшої кількості користувачів.



Транскрипція голосу – це нова функція застосунку «Диктофон», яка спрощує перегляд важливих деталей із зустрічей, лекцій або дзвінків завдяки швидкій транскрипції та перекладу записів дзвінків або перетворенню аудіо голосової пошти на текст. Доступ до AI-вибору став простішим – достатньо натиснути та утримувати на бічній панелі швидкого доступу, щоб відтворити відповідні дії безпосередньо на екрані для вилучення тексту або створення контенту без ручного вибору елементів. AI-вибір також підтримує функцію перетягування в режимі декількох вікон, що дозволяє користувачам легко переміщувати зображення в Samsung Notes або у Фоторедактор для швидшого редагування та підвищення продуктивності.



Штучний інтелект робить щоденне редагування фотографій простішим, ніж будь-коли. Функція Видалення об’єктів тепер забезпечує природніші результати при видаленні небажаних елементів, як-от перехожих на задньому плані або безладу в кафе. На Galaxy A57 функція Best Face підтримує більше фотографій та серійне фільмування, що спрощує створення ідеальних групових фотографій, на яких усі мають найкращий вигляд. Улюблені користувачами інструменти, зокрема Фільтри та Пропозиції щодо редагування, допомагають швидко вдосконалювати знімки та ділитися ними без зайвих зусиль, а Galaxy A57 також має функцію Автотримінгу для ще простішого редагування відео.



Функція Circle to Search with Google додає розпізнавання кількох об’єктів, тож користувачі можуть легко досліджувати одразу кілька елементів на зображенні: від вбрання до аксесуарів навколо – усього за один пошук.



Нова серія Galaxy A розширює можливості AI завдяки вибору агентів, розроблених для спрощення щоденних завдань: від пошуку до організації планів чи легкого налаштування параметрів. Як агент для діалогового керування оновлений Bixby дає користувачам змогу інтуїтивно керувати налаштуваннями та функціями Galaxy за допомогою природної мови, тоді як Gemini виконує складні завдання у вбудованих застосунках Galaxy та окремих сторонніх, забезпечуючи швидшу та інтуїтивнішу взаємодію.



З усе глибшою інтеграцією AI в мобільні пристрої продуктивність камери залишається ключовим фактором, що забезпечує зручність у повсякденному використанні та задоволення потреб користувачів.



Смартфони Galaxy A57 та A37 забезпечують яскравіше та чіткіше зображення завдяки оновленому апаратному забезпеченню камери та вдосконаленому процесору обробки зображень (ISP). Ці пристрої оснащені універсальною системою з трьома камерами з головним сенсором на 50 Мп, що забезпечує чіткі та детальні зображення в широкому діапазоні умов освітлення без необхідності ручного налаштування.



Коли освітлення слабшає, камера Galaxy A57 та A37 безперешкодно адаптується завдяки вдосконаленому Нічному фільмуванню, знімаючи чіткі та реалістичні фотографії та відео навіть за слабкого освітлення.



Смартфон Galaxy A57 виводить фотографію на новий рівень завдяки вдосконаленій обробці зображень, яка підвищує деталізацію та зменшує шум для ще чіткіших і яскравіших результатів. Відео HDR забезпечує насичений контраст і збалансовані кольори навіть за складних умов освітлення, а завдяки швидшій витримці користувачі можуть миттєво фіксувати швидкоплинні моменти швидше та чіткіше.



Пристрої Galaxy A57 та A37 також використовують розпізнавання об’єктів та оптимізацію сцен на основі штучного інтелекту, щоб збалансувати портрети, зберегти природні відтінки шкіри та створити чіткіше відокремлення фону. Коли момент вимагає ширшої перспективи, ультраширококутний об’єктив фіксує більше на кожній груповій фотографії або пейзажі, а макрокамера на 5 Мп розкриває дрібні деталі зблизька для додаткової творчої гнучкості.



Смартфон Galaxy A57 поєднує в собі найкраще з дизайну та продуктивності, об’єднуючи оновлені процесор, графічний процесор і нейронний процесор, що забезпечують підвищену продуктивність у найтоншому та найлегшому корпусі досі. Розроблений для стабільного стримінгу, перегляду та створення контенту його вишуканий дизайн вирізняється глянцевим покриттям і характерним модулем із трьома камерами, що надає виразний сучасний вигляд і забезпечує зручне відчуття в руці.



Попри тонший профіль, Galaxy A57 має потужну продуктивність. Його акумулятор місткістю 5000 мА·год забезпечує до двох днів роботи: від знімання та редагування до перегляду відео. Функція Супершвидкого заряджання 2.0 заряджає пристрій до 60% приблизно за 30 хвилин, що дає змогу швидко підзарядити телефон перед виходом, а на 13% більша Система охолодження допомагає підтримувати продуктивність під час тривалих ігор або запису відео. Тонші рамки та яскравий дисплей Super AMOLED+ із функцією Vision Booster на обох моделях забезпечують імерсивне та чітке зображення всередині й надворі.



Створені для щоденного використання, Galaxy A57 та A37 мають захист від води та пилу за стандартом IP68, що додає їм міцності в реальних умовах і забезпечує спокій користувачам у разі несподіваних ситуацій.



Моделі Galaxy A57 та A37 підтверджують прагнення Samsung забезпечити тривалий термін експлуатації пристроїв, пропонуючи оновлення ОС Android та One UI протягом шести поколінь, а також оновлення безпеки протягом шести років, – це дає користувачам впевненість у тому, що вони зможуть покладатися на свій пристрій протягом багатьох років.



Компанія Samsung забезпечує посилений рівень безпеки пристрою, прозорості та вибору користувача завдяки Knox Vault – апаратному, захищеному від стороннього втручання рішенню з безпеки. Користувачі серії Galaxy A отримують комплексний захист завдяки інноваційним функціям безпеки та конфіденційності, серед яких Панель безпеки та конфіденційності, Автоблокування, Приватний обмін, Захист від крадіжки, а також Приватний альбом – нова функція Галереї, що дає швидко та легко заблокувати доступ до особистих медіафайлів. На відміну від традиційних засобів захисту, новітні пристрої серії A також проактивно повідомляють користувачів про потенційні ризики за допомогою Сповіщень про конфіденційність – інтелектуальних сповіщень, що забезпечують чіткіше розуміння та контроль над дозволами на визначення розташування або підозрілим моніторингом конфіденційних даних. У сукупності ці вдосконалення роблять безпеку такою ж інтуїтивною, як і решту користувацького досвіду, що спрощує захист пристрою для кожного, як ніколи раніше.



Смартфони Galaxy A57 та A37 будуть доступні для покупки 17 квітня. Смартфон Galaxy A57 буде доступний у синьому, сірому, крижаному блакитному та бузковому кольорах, а Galaxy A37 у лавандовому, темно-сірому, сіро-зеленому та білому.

