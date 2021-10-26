26 октября 2021 г., 17:15

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Компания Apple объявила о том, что macOS Monterey стала доступна в формате бесплатного обновления ПО.



Производитель отмечает, что macOS Monterey открывает новые способы общения, помогает справляться с делами и обеспечивает идеальное взаимодействие между устройствами Apple.



Подчеркивается, что передовые функции macOS Monterey открывают новые способы общения, помогают справляться с делами и обеспечивают идеальное взаимодействие между устройствами Apple. Новые функции аудио и видео в FaceTime делают общение более естественным. А новые инструменты Непрерывности, такие как AirPlay на Mac, обеспечивают ещё более удобную работу сразу с несколькими устройствами Apple. Функции «Онлайн-текст» и «Визуальный поиск» используют новые возможности искусственного интеллекта для удобного поиска информации. В браузере Safari появилась возможность объединять вкладки в группы. А ещё на Mac стали доступны Быстрые команды для автоматизации различных действий. Позже этой осенью пользователи Mac смогут разделить с друзьями удовольствие от просмотра и прослушивания контента с помощью функции SharePlay в FaceTime. А функция Universal Control позволит легко переключаться между Mac и iPad.



Вызовы FaceTime звучат ещё естественнее, а функция SharePlay открывает новые способы проводить время вместе с друзьями и близкими. Благодаря пространственному аудио голоса участников вызова FaceTime звучат с тех сторон, где участники отображаются на экране. Два новых режима микрофона дают ещё больше контроля над звучанием голоса: в режиме «Изоляция голоса» фоновые шумы приглушаются и голос звучит кристально чётко, а в режиме «Широкий спектр» собеседники могут слышать всё, что происходит вокруг. Новый режим «Портрет», доступный в FaceTime, а также в Webex, Zoom и других приложениях, выделяет пользователя и размывает фон с помощью технологии Neural Engine, встроенной в чип M1. А в новом режиме сетки участники FaceTime отображаются в ячейках одинакового размера.

SharePlay — это набор функций, позволяющих смотреть и слушать контент вместе с другими участниками вызова FaceTime. Теперь можно слушать любимую музыку, а также смотреть фильмы, телешоу и другой контент вместе с друзьями и близкими в режиме реального времени. Общие элементы управления воспроизведением позволяют всем участникам сеанса SharePlay запускать, приостанавливать и перематывать контент. Возможность показывать собеседникам весь свой экран или отдельное приложение позволяет легко работать совместно с друзьями или коллегами. SharePlay будет работать в таких приложениях, как Музыка и Apple TV+, а также в популярных сторонних сервисах.



Функция «Универсальное управление» позволяет перемещаться между Mac и iPad, используя одну и ту же мышь и клавиатуру. Разместив устройства рядом, пользователи могут мгновенно перемещать курсор с одного устройства на другое — для этого не требуется никакая настройка. Можно вводить текст с клавиатуры Mac на любом из устройств, а также легко перетаскивать контент между устройствами. Можно рисовать на iPad с помощью Apple Pencil, а затем добавлять иллюстрации прямо в приложения на Mac, задействуя лучшие возможности каждого из устройств одновременно. Благодаря трансляции AirPlay на Mac можно легко воспроизводить, показывать или отправлять практически любой контент с iPhone или iPad прямо на Mac. Транслируйте новейшие фильмы, игры, фото и презентации через AirPlay прямо на потрясающий дисплей Retina на Mac. Или слушайте музыку из любой точки комнаты на великолепной аудиосистеме Mac.

Функция «Онлайн-текст» распознаёт телефонные номера, адреса веб‑сайтов, почтовые адреса и другой текст на фото, позволяя мгновенно копировать и вставлять его, совершать телефонные вызовы, переходить к веб‑сайтам и легко искать дополнительную информацию.



А функция «Что на картинке?» помогает находить информацию о животных, предметах искусства, достопримечательностях, растениях и других объектах на фото. Функции «Онлайн-текст» и «Что на картинке?» работают во всей системе macOS и задействуют технологии машинного обучения на устройстве, не раскрывая данные пользователей.

macOS Monterey отображает информацию о фото на MacBook Air с помощью новых функций «Онлайн-текст» и «Что на картинке?».

Функция «Фокусирование» помогает сосредоточиться и не отвлекаться от дел

Включив фокусирование, можно фильтровать уведомления от приложений и людей в зависимости от того, чем вы сейчас занимаетесь. Настройки фокусирования, заданные на Mac, автоматически применяются ко всем вашим устройствам Apple. Когда включено фокусирование, в Сообщениях и других поддерживаемых приложениях, например Slack, автоматически отображается ваш статус, поэтому другие пользователи увидят, когда вас не следует беспокоить.

Приложение «Заметки» предлагает новые способы совместной работы, упорядочивания заметок и их создания где угодно. Функция «Короткая заметка» позволяет легко создавать заметки в любом приложении, чтобы фиксировать идеи в момент их появления. В короткую заметку можно добавлять ссылки — это удобно, когда нужно записать адрес веб‑сайта в Safari или быстро найти место в Картах. Новые инструменты совместной работы позволяют добавлять упоминания, а также просматривать обновления общей заметки в новом режиме «Активность». В Monterey можно легко упорядочивать заметки с помощью тегов, сортируя их по категориям в новом браузере тегов.

Теперь Safari предлагает ещё больше возможностей навигации, в том числе новые группы вкладок, в которых можно легко сохранять и упорядочивать вкладки — это отлично подходит для планирования поездок, сбора информации для рабочих проектов и сохранения вкладок, которые вы часто посещаете. Группы вкладок синхронизируются между Mac, iPhone и iPad, поэтому вы можете продолжать работу над проектом на любом из устройств, а также легко делиться вкладками с родными и друзьями. В Safari появились новые удобные функции для просмотра веб‑сайтов: новый компактный вариант панели вкладок, оставляющий больше места для контента; интеграция с разделом «Отправлено Вам», где собраны ссылки, отправленные вам в Сообщениях; и поддержка коротких заметок, куда можно быстро записывать информацию, найденную в интернете. Safari ещё надёжнее защищает конфиденциальность: функция «Предотвращение отслеживания» теперь не позволяет трекерам создавать ваш профиль на основе вашего IP‑адреса.

Быстрые команды на Mac помогают максимально эффективно использовать приложения, которыми вы часто пользуетесь. Обширная галерея готовых быстрых команд поможет автоматизировать повседневные задачи: например, можно настроить открытие всех необходимых приложений в начале рабочего дня или прямо на Mac создать список покупок с напоминанием, которое сработает в момент прихода в магазин. А в редакторе быстрых команд можно легко создавать собственные команды для ваших задач. Быстрые команды поддерживаются во всей системе macOS, в том числе в строке меню, Finder, Spotlight и Siri, поэтому они всегда под рукой. Также можно импортировать в Быстрые команды уже имеющиеся рабочие процессы Automator.

Функция «Защита конфиденциальности в Почте» не позволяет отправителю узнать, было ли его письмо открыто, и скрывает IP‑адреса, чтобы отправитель не мог определить местонахождение пользователя или создать на основе таких данных профиль пользователя.



Новые функции универсального доступа позволяют каждому создавать альтернативные описания изображений с помощью Разметки. А улучшенный полный клавиатурный доступ и новые функции настройки курсора обеспечивают более гибкие возможности управления Mac.

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