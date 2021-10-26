Уязвимость в банкоматах Wincor Cineo позволяла обойти шифрование и произвести выдачу наличных

26 октября 2021 г., 15:55

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Эксперты Positive Technologies обнаружили уязвимости в банкоматах Wincor Cineo с диспенсерами RM3 и CMD-V5 (в настоящее время марка Wincor принадлежит компании Diebold Nixdorf). При наличии доступа к USB-порту контроллера диспенсера атакующий может установить устаревшую или же модифицированную версию ПО прошивки (например, с отключенным шифрованием), чтобы обойти шифрование и произвести выдачу наличных. Компания Diebold Nixdorf выпустила более 1 млн ATM и сегодня является крупнейшим производителем банкоматов с долей 32% мирового рынка.

Большинство предыдущих поколений банкоматов не могли противостоять атакам типа black box, в ходе которых к диспенсеру подключаются компьютеры или мобильные устройства, на диспенсер отправляется специальный код, и банкомат начинает выдавать деньги. В 2018 г., по оценкам Positive Technologies, для такой атаки были уязвимы 69% исследованных банкоматов, а взломать их можно было за несколько минут. Более современные ATM, в том числе Wincor Cineo, имеют встроенную защиту от атак black box. Между компьютером банкомата и диспенсером устанавливается сквозное шифрование, компьютер отправляет диспенсеру зашифрованные команды, и хакер, не имеющий ключей шифрования, которые хранятся на компьютере банкомата, не сможет извлечь деньги.

В случае с Wincor Cineo специалистам удалось разобраться в шифровании команд, которое используется во взаимодействии ПК и контроллера, и обойти защиту от атаки типа black box. В общих чертах схема атаки состоит из трех пунктов: подключение компьютера к банкомату, загрузка устаревшей и уязвимой прошивки, а в финале – эксплуатация этих уязвимостей для получения доступа к содержимому кассет внутри защищенного сейфа.

Обе уязвимости получили оценку 6,8 по шкале CVSS v3.0. Первая ошибка BDU:2021-04967 была выявлена в прошивке диспенсера модели CMD-V5 (все версии до 141128 1002 CD5_ATM.BTR и 170329 2332 CD5_ATM.FRM включительно). Вторая уязвимость BDU:2021-04968 обнаружена в прошивке диспенсера модели RM3/CRS (все версии до 41128 1002 RM3_CRS.BTR и 170329 2332 RM3_CRS.FRM включительно).

Для исправления уязвимостей кредитным организациям необходимо запрашивать у производителей банкоматов последнюю версию прошивки. Кроме того, в качестве дополнительного фактора защиты вендору рекомендуется включить физическую аутентификацию для оператора во время установки встроенного ПО.

Уязвимости были обнаружены еще в феврале 2018 г.; в том же месяце о них был уведомлен производитель. Поскольку с момента уведомления истекло более трех лет, а уязвимости, по заверению экспертов Diebold Nixdorf, были исправлены, Positive Technologies посчитала возможным опубликовать сведения о проведении данного исследования.

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