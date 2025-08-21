SonicWall анонсує мережеві екрани восьмого покоління для підприємств

21 августа 2025 г., 15:35

ASBIS Group, офіційний дистриб’ютор рішень SonicWall у регіоні EMEA, оголошує про доступність портфеля захисних рішень восьмого покоління. Нова лінійка продуктів включає дев’ять моделей сучасних мережевих екранів з уніфікованим хмарним управлінням, вбудованим доступом до мережі за принципом «нульової довіри» (ZTNA) та опціональними спільно керованими послугами безпеки, розробленими, щоб допомогти провайдерам керованих послуг (MSP) та послуг безпеки (MSSP) а також підприємствам ефективніше захищати свої мережі.

Серія TZ – компактні високопродуктивні міжмережеві екрани для малих і середніх підприємств, філій та віддалених офісів. Серія NSa – рішення корпоративного рівня для великих мереж, центрів обробки даних та постачальників послуг.

Для MSP та MSSP – багатокористувацька платформа для управління численними клієнтськими мережами, розширення пропозиції послуг та створення передбачуваних джерел постійного доходу. Опціональні послуги спільного управління MPSS – цілодобовий моніторинг, автоматичні оновлення та реагування на інциденти від експертів SonicWall, що зменшує навантаження на ІТ-відділ.

Для великих підприємств – масштабовані рішення для захисту периметра, сегментації трафіку та контролю доступу.

Для малих та середніх підприємств – економічно ефективний, простий в управлінні захист для головних офісів, філій та віддалених співробітників.

Для державного сектору та освіти – відповідність стандартам кібербезпеки та захист конфіденційних даних.

