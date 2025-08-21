Платформи Snapdragon W5+ та W5 наступного покоління підтримують супутниковий зв’язок NB-NTN

21 августа 2025 г., 14:35

Компанія Qualcomm Technologies оголосила про випуск платформ Snapdragon W5+ Gen 2 та W5 Gen 2 для пристроїв, що носяться, які забезпечують покращення зв'язку, ефективності, формфактора та відстеження місцеперебування.



Платформи Snapdragon W5+ Gen 2 та W5 Gen 2 є першими, які впроваджують підтримку супутникового зв'язку в галузі пристроїв, що носяться, використовуючи вузькосмугову неземну мережу (NB-NTN) Skylo. Цей прогрес дозволяє надсилати двосторонні екстрені повідомлення безпосередньо з пристрою, що носиться, й допомагає забезпечити спокій користувачів у віддалених районах без мобільного зв'язку. Наприклад, мандрівники можуть використовувати свої пристрої, що носяться, для надсилання SOS-повідомлень у разі надзвичайних ситуацій, не турбуючись про покриття мобільної мережі.



Платформа доступна як з низькоенергетичним співпроцесором Snapdragon W5+ Gen 2, так і без співпроцесора Snapdragon W5 Gen 2. Нова платформа, побудована на архітектурі 4-нм систем на кристалі (SoC), має такі вдосконалення:



Location Machine Learning 3.0 для підвищення точності GPS-позиціонування на 50% порівняно з попереднім поколінням.



Оптимізований RFFE, який сприяє зменшенню розміру приблизно на 20% і зниженню енергоспоживання порівняно з попереднім поколінням, що дозволяє OEM-виробникам створювати більш витончені дизайни пристроїв, що носяться, і збільшувати час автономної роботи.



Snapdragon W5 Gen 2 сумісний з останньою версією Wear OS і вперше запускається з Pixel Watch 41, а також налаштований для роботи з декількома пристроями, безперебійної інтеграції та розширених функцій.



«Завдяки платформам Snapdragon W5+ та W5 Gen 2 ми продовжуємо бути лідерами в галузі технологій для пристроїв, що носяться, дозволяючи Wear OS стати першою операційною системою, що інтегрує NB-NTN», — сказав Діно Бекіс (Dino Bekis), віцепрезидент та генеральний директор Wearables & Mixed Signal Solutions у Qualcomm Technologies. «Ця технологія дозволяє користувачам залишатися на зв'язку в найвіддаленіших місцях, надсилаючи та отримуючи важливі повідомлення через супутник. Ця інновація підкреслює наше прагнення забезпечити користувачам більш надійний зв'язок і підвищену безпеку завдяки інтеграції передових можливостей супутникових технологій у платформи для пристроїв, що носяться».



«Ми раді, що Snapdragon W5 Gen 2 забезпечує роботу нового Google Pixel Watch 4, забезпечуючи високу продуктивність, приємні враження та можливості, які можуть врятувати життя», — зазначив Сандіп Варайч (Sandeep Waraich), старший директор з управління продуктами Google Wearables. «Для смартгодинників продуктивність, ефективність і зв'язок є ключовими характеристиками, які повинні безперебійно працювати в будь-якому середовищі, і ця нова платформа в поєднанні з Wear OS 6 забезпечує все це. Випуск першого на ринку смартгодинника з аварійним супутниковим зв'язком є величезним кроком вперед у нашому наборі функцій безпеки».



«Ми раді розширити нашу співпрацю з Qualcomm Technologies за межі смартфонів, автомобілів та Інтернету речей, щоб забезпечити супутникову зв'язність для пристроїв, що носяться. Snapdragon W5+ Gen 2 гарантує, що носяться пристрої малого розміру можуть підтримувати покриття навіть у районах, що знаходяться поза зоною наземного обслуговування», — підкреслив Тарун Гупта (Tarun Gupta), головний директор з продуктів та співзасновник Skylo. «Ця інновація кардинально змінює уявлення споживачів і підприємств про NTN-зв'язок, оскільки на ринок виходять нові пристрої та широкий спектр варіантів використання з оптимізованою інтеграцією, які раніше були немислимими. Наша захватна співпраця спрямована на підвищення функціональності та безпеки пристроїв, що носяться, роблячи їх незамінними для користувачів у будь-яких умовах без шкоди для тривалості роботи акумулятора».

