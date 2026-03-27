Функція Google Search Live стає доступною в Україні

Google розпочинає розгортання функції Live у Пошуку (Search Live) у всіх країнах та всіма мовами, де доступний режим AI Mode, зокрема в Україні. Завдяки цьому запуску користувачі, як зазначається, у понад 200 країнах та територіях зможуть вести інтерактивні діалоги з Пошуком у режимі АІ, використовуючи голос і камеру.



Підкреслюється, що це розширення стало можливим завдяки новій аудіо- та голосовій моделі Gemini 3.1 Flash Live, яка забезпечує природнішу та більш інтуїтивну взаємодію. Нова модель є багатомовною за своєю природою, що дозволяє людям у всьому світі спілкуватися з Пошуком зручною для них мовою, коментують у Google.



Live у Пошуку розроблено для моментів, коли потрібна допомога в режимі реального часу, а звичайного текстового запиту недостатньо. Щоб скористатися функцією, достатньо відкрити застосунок Google на Android або iOS і натиснути на значок Live під рядком пошуку. Після цього можна озвучити своє запитання, отримати корисну аудіовідповідь і продовжити розмову уточнювальними питаннями або глибше зануритися в тему за допомогою посилань на вебсторінки.



Якщо необхідно запитати про щось, що знаходиться прямо перед очима - наприклад, як повісити нову полицю - можна увімкнути камеру, щоб додати візуальний контекст. У такий спосіб Пошук «бачитиме» те саме, що й камера, і зможе запропонувати влучні поради та посилання на додаткову інформацію в мережі.



Скористатися функцією Live у Пошуку можна також під час використання Google Lens - достатньо натиснути опцію Live у нижній частині екрана, щоб розпочати живий діалог про об’єкти навколишнього світу.

