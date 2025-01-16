SoftServe запускає четвертий безкоштовний ІТ-курс для ветеранів – з основ DevOps

16 января 2025 г., 10:25

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Для ветеранів і ветеранок, військових та членів їхніх сімей стартує новий безплатний навчальний курс «Основи DevOps технологій». Його запускають у межах глобальної програми EmpowerU від ІТ-компанії SoftServe у співпраці з двома партнерами – рекрутинговою платформою Lobby X та Українським ветеранським фондом Міністерства у справах ветеранів.

У межах курсу учасники та учасниці зможуть опанувати основи DevOps – напрямку, який поєднує розробку (Development) і операційні процеси (Operations) для прискорення та покращення створення програмного забезпечення. За даними портала DOU, це одна з технічних професій, яка має найбільший попит в ІТ в Україні. Початківці навчаться працювати з базами даних, налаштовувати робоче середовище та оптимізувати розгортання проєктів. Це дозволить майбутнім DevOps-спеціалістам ефективніше впроваджувати зміни та автоматизувати процеси на кожному етапі розробки.

Курс створений з урахуванням багаторічного досвіду SoftServe Academy та передбачає доступ до додаткових навчальних ресурсів, спільноту однодумців, розвиток гнучких навичок та підтримку від менторів.

Лекції розпочнуться третього лютого, їх проводитимуть досвідчені ментори SoftServe двічі на тиждень в онлайн-форматі. Вони розповідатимуть теоретичні основи, а також розбиратимуть практичні роботи та задаватимуть домашнє завдання. Заняття будуть доступні в записі для тих, хто не зміг приєднатися на онлайн-лекцію. Учасники та учасниці, які успішно завершать курс, отримають сертифікат.

Для реєстрації треба заповнити форму за посиланням. Кінцевий термін подачі – 29 січня.

Кількість місць на курсі обмежена, тому після реєстрації потрібно буде пройти невелике тестування на знання базових понять DevOps та створити обліковий запис в Discord.

«Основи DevOps технологій» став четвертим навчальним курсом в Україні, який реалізується в межах глобальної програми SoftServe – Empower. Ініціатива стартувала у квітні 2023 року та охоплює Україну, Польщу, Румунію, Болгарію, Мексику та Колумбію. Головна мета EmpowerU – надати можливості всім, хто хоче навчатись та мріє про кар’єру в ІТ.

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