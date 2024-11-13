SoftServe відзначена у "Магічному квадранті 2024 для сфери розробки ПЗ" від Gartner

13 ноября 2024 г., 13:24

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Глобальна ІТ-компанія з українським корінням SoftServe вдруге названа челенджером у звіті Gartner «Магічний квадрант 2024» для сфери послуг з розробки програмного забезпечення. Цього року компанія була відзначена за фокус на генеративному штучному інтелекті та клієнтоорієнтованість. Оцінка компаній, які увійшли до звіту базувалася на конкретних критеріях, які аналізували загальну повноту візії та здатність виконувати роботу.

Протягом останнього року у SoftServe потужно розвивали напрямок Gen AI, розробивши такі інструменти як Gen AI Industrial Assistant, Gen AI Chatbot Kit та платформу Gen AI Portal. Ці розробки демонструють передовий досвід компанії у створенні нішевих технологічних рішень, відповідно до потреб клієнтів, з використанням генеративного AI.

«Далекоглядний підхід до впровадження технологій та стратегічні інвестиції у можливості Gen AI є основними рушіями нашого прогресу цього року, – зазначив Алекс Чубай, CTO, SoftServe. – Ми вважаємо високотехнологічну експертизу SoftServe разом з винятковим підходом до стосунків з клієнтами та гнучкими методологіями, основними факторами нашого успіху в розробці програмного забезпечення».

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