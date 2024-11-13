 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

SoftServe відзначена у "Магічному квадранті 2024 для сфери розробки ПЗ" від Gartner

13 ноября 2024 г., 13:24
0 
 

Глобальна ІТ-компанія з українським корінням SoftServe вдруге названа челенджером у звіті Gartner «Магічний квадрант 2024» для сфери послуг з розробки програмного забезпечення. Цього року компанія була відзначена за фокус на генеративному штучному інтелекті та клієнтоорієнтованість. Оцінка компаній, які увійшли до звіту базувалася на конкретних критеріях, які аналізували загальну повноту візії та здатність виконувати роботу.

Протягом останнього року у SoftServe потужно розвивали напрямок Gen AI, розробивши такі інструменти як Gen AI Industrial Assistant, Gen AI Chatbot Kit та платформу Gen AI Portal. Ці розробки демонструють передовий досвід компанії у створенні нішевих технологічних рішень, відповідно до потреб клієнтів, з використанням генеративного AI.

«Далекоглядний підхід до впровадження технологій та стратегічні інвестиції у можливості Gen AI є основними рушіями нашого прогресу цього року, – зазначив Алекс Чубай, CTO, SoftServe. – Ми вважаємо високотехнологічну експертизу SoftServe разом з винятковим підходом до стосунків з клієнтами та гнучкими методологіями, основними факторами нашого успіху в розробці програмного забезпечення».

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  