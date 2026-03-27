Дефіцит гелію через війну на Близькому Сході вже почав гальмувати виробництво напівпровідників

Обмеження постачань гелію, спричинене конфліктом на Близькому Сході, почало негативно впливати на глобальні ланцюжки постачання в технологічному секторі.



Як повідомляє Reuters, виробники напівпровідників змушені терміново шукати альтернативні джерела сировини, оскільки гелій є критично важливим для процесів охолодження, виявлення витоків та прецизійного виробництва чипів. Через геополітичну нестабільність ціни на цей газ стрімко зросли, що змушує компанії переглядати свої виробничі плани.



За даними Геологічної служби США (U.S. Geological Survey), видобуток гелію, який є побічним продуктом переробки природного газу, сильно сконцентрований географічно. Катар забезпечує майже третину світового постачання, що у 2025 році склало близько 63 млн кубічних футів. Це робить країну найбільшим виробником за межами США. Камерон Джонсон (Cameron Johnson), старший партнер консалтингової компанії Tidal Wave Solutions, на галузевій конференції Semicon China заявив, що дефіцит є абсолютною загрозою, яка може призвести до зупинки ліній з випуску мікросхем.



Представники швейцарської компанії VAT, яка спеціалізується на компонентах для напівпровідників, підтвердили, що затримки з транспортуванням та брак сировини вже впливають на поточні операції. Компанія намагається знайти альтернативних постачальників, зокрема в США. Крім того, проблеми спостерігаються і в інших сегментах: затримки з поставками сировини з Ізраїлю збільшують терміни виконання замовлень для клієнтів компанії Mycronic. Французька група Air Liquide також попередила про короткостроковий дефіцит, що посилює тиск на ринок індустріальних газів.



Експерти зазначають, що тривала відсутність стабільних постачань призведе до ланцюгової реакції в багатьох галузях. У разі вимушеного скорочення темпів виробництва чипів, наслідки відчують виробники смартфонів, побутової електроніки та автомобілів. Наразі більшість гравців ринку сподіваються на швидке вирішення конфлікту, проте реальних варіантів для негайної заміни катарського гелію в необхідних обсягах наразі не існує, що робить галузь надзвичайно вразливою до подальшої ескалації.



Подорожчання гелію неминуче призведе до зростання собівартості виробництва, що на тлі загальної інфляції в енергетичному секторі може спровокувати новий стрибок цін на готову продукцію.



Стратегічно цей інцидент прискорить зусилля США та ЄС щодо диверсифікації джерел інертних газів та розробки технологій рециркуляції гелію на заводах. Проте в короткостроковій перспективі ринок може зіткнутися з дефіцитом, подібним до кризи напівпровідників періоду пандемії. Якщо логістичні маршрути через Близький Схід залишатимуться заблокованими або ризикованими, виробники будуть змушені пріоритезувати випуск лише найдорожчих чипів, що залишить масові сегменти ринку (автопром та бюджетні гаджети) у стані глибокого дефіциту.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI