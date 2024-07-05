Минулого року SoftServe відкрила 12 нових офісів у 9 країнах

5 июля 2024 г., 13:35

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Компанія SoftServe, найбільша глобальна ІТ-компанія з українським корінням, що працює у сфері розробки програмного забезпечення та надання консультаційних послуг, оприлюднила звіт зі сталого розвитку за 2023 рік. Торік підприємство продовжило глобалізуватися, відкривши 12 нових офісів у 9 країнах, в тому числі в Україні. SoftServe надалі активно підтримувала країну під час війни, пожертвувавши понад мільярд гривень та реалізовуючи масштабні благодійні проєкти.

З початку повномасштабного вторгнення корпоративний благодійний фонд SoftServe «Відкриті очі» закупив та передав на фронт вже понад 230 швидких (понад 200 станом на кінець 2023 року). Загалом понад 80,000 українців отримали підтримку від компанії, яка, крім швидких, включає близько 1,000 тонн гуманітарної допомоги, 25,000 одиниць захисного спорядження, 10,000 одиниць комп’ютерної техніки та понад 50,000 медичних пакунків. У 2023 році фонд «Відкриті очі» також реалізував низку проєктів для допомоги лікарням у п’яти областях України.

SoftServe працює над тим, аби забезпечити ветеранам найкращі умови та підтримку для адаптації після повернення з війни. З понад 350 працівників SoftServe, які долучилися до лав ЗСУ, в компанію повернулося уже понад 70. За програмою підтримки ветеранів, демобілізовані працівники можуть отримати додаткову відпустку, розширений пакет медичного страхування для фізичної реабілітації, безплатну психологічну підтримку, широкі можливості для навчання чи рескілінгу. Крім того, всередині компанії створили ветеранську спільноту, де колеги-ветерани обмінюються досвідом, допомагають своїм побратимам на фронті та підтримують одне одного.

В епоху штучного інтелекту та динамічних змін на глобальному ІТ-ринку, розвиток талантів залишається для SoftServe одним із ключових завдань. Корпоративний SoftServe Університет розширив бібліотеку навчальних рішень на третину – працівникам доступні понад 12,000 різноманітних курсів, тренінгів та програм. У 2023-му, працівники компанії здобули рекордну кількість сертифікацій від партнерів, як от Microsoft, AWS, Google Cloud та інші. Майже кожен працівник компанії скористався можливістю підсилити свій персональний розвиток через навчальні рішення Університету.

Реагуючи на нові вимоги ринку, змінювалися й підходи в SoftServe Academy, яка пропонує курси та стажування для зовнішньої аудиторії. Торік академія представила понад 20 нових навчальних рішень для студентів ІТ-спеціальностей, та початківців, що хочуть опанувати ІТ-професію. Слухачі тепер можуть обрати для себе фундаментальні курси тривалістю від 9 до 24 місяців, аби з нуля опанувати нову професію або інноваційну технологію, серед яких – штучний інтелект, Robotics, NVIDIA Omniverse та No Code. Загалом понад 6,7 тисячі студентів здобували навички в SoftServe Academy торік.

Торік компанія продовжила нарощувати число нових клієнтів, та поглиблювати співпрацю з партнерами. 2023 року зусилля команди відзначили одразу два партнери – SoftServe отримав Партнера року за визначний вплив від NVIDIA та нагороду Видатного постачальника від Cisco.

Крім того, у 2023-му році SoftServe поглибив свою експертизу в галузі штучного інтелекту, запустивши інноваційну GenAI Lab, що займається розробкою рішень на основі генеративного ШІ. Стратегічним кроком також стало поглинення італійсько-американської компанії Hoverstate, яка є експертом з автоматизації процесів на Pega Platfrom та сервісним партнером Snowflake.

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