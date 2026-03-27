Counterpoint: глобальні поставки ПК скоротяться на 5% у 2026 році через дефіцит та подорожчання пам'яті

27 марта 2026 г., 12:35

Згідно з прогнозом аналітичного агентства Counterpoint Research, світові поставки персональних комп'ютерів у 2026 році скоротяться на 5% порівняно з попереднім роком і складуть 262 млн одиниць.



Основним негативним фактором став тривалий дефіцит та різке зростання цін на компоненти DRAM та NAND. Це змушує виробників обладнання (OEM) підвищувати роздрібні ціни для кінцевих споживачів, що неминуче призводить до охолодження попиту в масовому сегменті.



Попри загальне падіння, сектор ПК виявляється стабільнішим за інші категорії споживчої електроніки. Стійкість ринку забезпечує цикл оновлення парку пристроїв, стимульований припиненням підтримки застарілих операційних систем. Оскільки близько 40% інстальованої бази все ще працює на Windows 10 або старіших версіях, необхідність переходу на Windows 11 залишається потужним драйвером для закупівлі нового заліза як у корпоративному, так і в приватному секторах.



Ситуація серед ключових гравців ринку демонструє значну поляризацію. Гіганти галузі Lenovo, HP та Dell готуються до помірного зниження обсягів поставок. Найкращі позиції серед них має компанія Dell завдяки орієнтації на преміальний та комерційний сегменти, де попит менш чутливий до коливань ціни. Водночас компанії ASUS та Acer можуть зіткнутися з більш суттєвим падінням через високу частку бюджетних моделей у портфоліо та слабші позиції в переговорах із постачальниками пам'яті.



Компанія Apple планує використати ринкову нестабільність для агресивної експансії. Стратегія базується на двох напрямках: запуску першого бюджетного ноутбука MacBook Neo за ціною 599 дол. для освітнього сектору та випуску преміальної моделі з OLED-дисплеєм у другій половині року. Старший аналітик Counterpoint Research Мінсу Канг (Minsoo Kang) зазначає, що запуск другого покоління чипсетів Qualcomm та нових процесорів від Intel та AMD із підтримкою AI також підтримуватиме інтерес до категорії AI PC у довгостроковій перспективі.



Прогноз Counterpoint Research підсвічує зміну пріоритетів на ринку ПК: від кількісних показників до боротьби за маржинальність. Умовах дефіциту пам'яті змушують виробників обирати між поглинанням витрат або їх перекладанням на покупців. Стратегія Apple із випуском MacBook Neo є особливо ризикованою, але далекоглядною — компанія готова пожертвувати миттєвою маржею в бюджетному сегменті заради розширення екосистеми послуг та прив'язки молодих користувачів до свого бренду на ранньому етапі.



Очікуване пом’якшення кризи поставок наприкінці 2026 року в поєднанні з активним впровадженням AI-функцій на рівні заліза готує ґрунт для відновлення ринку у 2027 році. Головним викликом для OEM-виробників залишиться балансування портфоліо між доступними пристроями та дорогими AI-станціями. Ті компанії, які зможуть запропонувати ефективні рішення для локальної обробки AI-завдань без надмірного здорожчання конструкції, отримають стратегічну перевагу під час наступного великого циклу оновлення техніки.

